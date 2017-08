El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 03 agosto 2017 Aguirre: "estoy conforme con los que llegaron y con los que están" El técnico de San Lorenzo se mostró confiado con las incorporaciones del marcador central Gonzalo Rodríguez, el lateral Víctor Salazar, el volante Gabriel Gudiño y el mediocampista ofensivo Alexis Castro.

El entrenador de San Lorenzo, el uruguayo Diego Aguirre, sostuvo ayer que está "conforme" con el plantel y los refuerzos que llegaron al club, de cara al partido del 10 de agosto ante Emelec de Ecuador, de local, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

"Estoy conforme con los jugadores que están y con los que llegaron. Por ahora no apareció un nombre concreto e importante para contratar", afirmó Aguirre en conferencia de prensa.

De esta manera el técnico uruguayo se mostró confiado con las incorporaciones del marcador central Gonzalo Rodríguez, del lateral Víctor Salazar, el volante Gabriel Gudiño y el mediocampista ofensivo Alexis Castro.

Aguirre habló sobre el cruce frente a Emelec. "Queremos pasar para después pensar en la nueva etapa que se avecina, con cotejos no tan importantes y de exigencia", puntualizó.

Si bien el uruguayo aún no lo confirmó, San Lorenzo formará con Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Franco Mussis y Juan Mercier; Ezequie Cerutti, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Nicolás Blandi.

Aguirre luego se refirió a la controversia suscitada con el jugador Alberto Costa, que fue desafectado del equipo (rescindió el lunes su vínculo).

"Hay que entender al jugador que habla desde el dolor de no seguir. Estoy muy tranquilo por como hicimos las cosas", sentenció.

San Lorenzo ayer jugó tres amistosos de 45 minutos en la cancha auxiliar ante Godoy Cruz, cuyo resultado global finalizó en victoria por 1-0, con gol de cabeza del delantero Nicolás Reniero.

La formación titular fue: Navarro; Díaz, Angeleri, Caruzzo y Rojas; Mussis y Mercier; Cerutti, Belluschi y Merlini; Nicolás Reniero, quien reemplazó a Blandi, que tuvo una contractura en la cervical.

Por su parte, Godoy Cruz alineó a Roberto Ramírez; Luciano Abecasis, Leonel Galeano, Sebastián Olivares y Fabrizio Angileri; Angel González, Fabián Enríquez, Gastón Giménez y Juan Garro; Javier Correa y Santiago García.

Aguirre en el segundo partido alineó a Sebastián Torrico; Salazar, Angeleri (Marcos Senesi), Rodríguez y Paulo Díaz (Lautaro Montoya); Robert Piris Da Motta; Gudiño, Roberto Botta, Castro y Cristian Barrios; y Reniero (Tomás Conechny).

Para el último encuentro, San Lorenzo presentó a Nicolás Devecchi (le atajó un penal al jugador Felipe Rodríguez); Salazar, Rodríguez (Santiago López), Senesi y Montoya; Da Motta y Castro; Gudiño (Barrios), Leandro Romagnoli y Conechny; Botta (Germán Berterame).



