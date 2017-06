El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 14 junio 2017 Aguirre: "estoy muy contento y con ganas de hacer cosas importantes" El técnico de San Lorenzo renovó contrato por un año más y apuesta a lo grande. "Es algo muy lindo que nos ilusiona a todos, después de terminar una primera fase bastante sufrida. Vamos a dar pelea. Si no me sintiera confiado, no estaría acá", aseguró, haciendo hincapié en la Copa Libertadores.

El uruguayo Diego Aguirre, quien renovó su contrato como director técnico de San Lorenzo por un año más, aseguró ayer que está "muy contento", "ilusionado" y con "ganas de hacer cosas importantes" en el club azulgrana.

Aguirre, quien no había hablado públicamente de su continuidad hasta este mediodía, contó que "la semana pasada me reuní con Matías Lammens y Bernardo Romeo y llegamos a un acuerdo para seguir. Me siento muy contento, ilusionado, con ganas de hacer cosas importantes, empezando por la Copa Libertadores".

En la Copa, cuyo sorteo de octavos de final se realizará hoy, el entrenador del 'Ciclón' -que consiguió la clasificación en el último encuentro tras ganarle al Flamengo brasileño 2-1 sobre la hora en el Nuevo Gasómetro- señaló que "estamos a mitad de camino, nos ilusiona y la Copa es uno de los factores importantes para seguir".

"Es algo muy lindo que nos ilusiona a todos, después de terminar una primera fase bastante sufrida. Vamos a dar pelea. Si no me sintiera confiado, no estaría acá. En la Libertadores están los mejores equipos y va a ser muy duro. Estamos ansiosos por saber el próximo rival para empezar a planificar el partido", subrayó el uruguayo de 51 años.

El entrenador, a quien se le vencía el contrato el día 30 de este mes, destacó que "estamos a mitad de camino de un proceso que iniciamos hace un año en San Lorenzo, cosas que necesitan más tiempo para poder plasmarlas como queremos. Un ejemplo es el proceso de recambio de los jóvenes jugadores (de las divisiones inferiores), donde sentimos que nos falta un tiempo".

"También el vínculo con los jugadores, y la ilusión de lograr alguna cosa importante. Me siento parte del fútbol argentino. Es un desafío profesional que vamos afianzando", agregó el uruguayo, que habló en conferencia de prensa después de la práctica matutina en la cancha auxiliar del Nuevo Gasómetro.

Aguirre aclaró que "no tengo cláusula de salida por la selección uruguaya de fútbol, no es algo que esté en mi cabeza, estoy focalizado en San Lorenzo ahora". Aunque admitió que "yo puedo salir en diciembre, pero esto fue hablado de común acuerdo con el club, para no quedar atados a un contrato muy largo, si el club no está de acuerdo".

El próximo encuentro de San Lorenzo será mañana, contra Colón en el Cementerio de los Elefantes, en el adelantado de la 28ª fecha del campeonato de Primera División, en el que su equipo está cuarto a 7 puntos del líder Boca Juniors.

Para su visita a Colón, Aguirre confirmó a Gonzalo Bergessio como delantero titular en reemplazo de Nicolás Blandi, que llegó a las cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

El artículo 225 por Paulo Díaz, quien está con la selección chilena, lo utilizarán por el lateral Gabriel Rojas. "Optamos por Rojas, en lugar de Blandi, para no realizar muchas variantes en la defensa", aclaró el DT.

La formación titular, entonces, sería con Nicolás Navarro; Marcos Angeleri, Matías Caruzzo, Senesi y Rojas; Franco Mussis y Néstor Ortigoza; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Bergessio.

Para finalizar, sobre Colón, Aguirre consideró que "el partido va a ser muy difícil porque Colón hizo un gran campeonato. Es un rival directo (para clasificarse a la próxima Libertadores), además jugamos en su cancha".

Para Aguirre, San Lorenzo tiene "un fixture difícil, tres partidos muy duros contra Colón, Banfield y Talleres de Córdoba".

San Lorenzo se entrenará hoy a partir de las 11. Después del almuerzo, viajará en vuelo regular a Paraná, Entre Ríos. Desde esa ciudad se trasladará a Santa Fe, donde quedará hospedado en el Hotel Los Silos.



Fuente: