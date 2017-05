El Patagónico | Regionales - 09 mayo 2017

Agulleiro salió al cruce

El ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut, Ignacio Agulleiro, aclaró ayer que no recibió desde Nación alguna novedad con respecto a la posible instalación de una central nuclear en Chubut. "Me parece que no es más que un trascendido, tendría que haber documentación ambiental que debería ser evaluada si eso no está para nosotros no existe", advirtió el funcionario.