El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 31 mayo 2017 Ahora Centurión está en duda para el partido frente al "Rojo" El volante ofensivo estuvo ayer en kinesiología y ahora es la principal incógnita de cara al partido que se jugará en La Bombonera. Ayer, el DT Guillermo Barros Schelotto probó con Oscar "Junior" Benítez.

Ricardo Centurión, volante ofensivo de Boca Juniors, quien se desgarró el aductor derecho hace 15 días en el Superclásico ante River, estuvo ayer en kinesiología y sigue siendo la principal duda del equipo para el encuentro del domingo ante Independiente, por la 27ma. fecha del torneo de fútbol de Primera división.

Centurión, quien el lunes sí había hecho fútbol, sintió algunas molestias y por eso ayer a la mañana casi no se exigió: jugó un rato al fútbol-tenis con sus compañeros y después se fue a tratamiento kinesiológico.

La idea del entrenador Guillermo Barros Schelotto es probar al número 10 mañana en la práctica de fútbol, para determinar si podrá ser titular el domingo contra Independiente, en La Bombonera.

Si Centurión, quien vio desde la tribuna el último encuentro del campeonato ante Huracán (1-1), no llega, Oscar "Junior" Benítez podría reemplazarlo en el encuentro para defender la punta del torneo ante el conjunto de Avellaneda.

Si en cambio "Centu" se recupera, el 'Mellizo' podrá volver al dibujo táctico que más le gusta: el 4-3-3, que entrenó ayer a la mañana en Casa Amarilla. Centurión ocuparía el lugar del suspendido Gino Peruzzi, por lo que Leonardo Jara pasará de volante a lateral por la derecha. Además, le devolvería la titularidad al colombiano Frank Fabra -por Jonathan Silva- para tener más salida.

Ayer, el Mellizo paró a "Junior" Benítez como tercera punta, junto a Darío Benedetto y Cristian Pavón.

Por Peruzzi, con cinco amarillas, Boca tiene la posibilidad de pedir el artículo 225 por el uruguayo Rodrigo Bentancur, quien está jugando el Mundial Sub 20 en Corea del Sur. Sin embargo, todo indica que no lo pedirán. Entonces, en el lateral derecho jugaría Leo Jara, quien frente a Huracán se movió en la misma banda pero en el mediocampo.

Agustín Rossi; Leonardo Jara, Fernando Tobio, Leandro Magallán, Fabra o Jonathan Silva; Fernando Gago, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Pavón, Benedetto y Junior Benítez (o Ricardo Centurión) sería entonces la formación para enfrentar al "Rojo".

Centurión, cuyo préstamo vence el 30 de junio, también es noticia porque pesa sobre él una denuncia por violencia de género, que hoy por hoy le impide salir de Argentina. Por ese motivo, al que los dirigentes quieren bajarle el perfil ante los medios, es casi seguro que Boca no le comprará su pase a San Pablo de Brasil, tasado en 6.300.000 euros.

Encima, el ex jugador de Racing se lesionó tres veces en lo que va del semestre y jugó menos de la mitad de los partidos (5 de 12), con apenas un gol ante San Martín de San Juan en su cuenta personal.

Boca, líder del torneo con 53 puntos, seguido por el escolta River con 49 (con un partido menos, que completará hoy ante Atlético Tucumán), jugará el domingo a las 19 contra Independiente, según confirmó ayer la AFA.

Hoy, el equipo "Xeneize", que sigue dependiendo de sí mismo para ser campeón, volverá a entrenarse por la mañana en Casa Amarilla.







