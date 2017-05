Al dar marcha atrás atropelló a una mujer

Isabel Rodríguez, la mujer embestida, le señaló a El Patagónico que comprendía a la conductora del Toyota, que no se dio cuenta que ella iba pasando y que al dar marcha atrás la atropelló. "Fue sin intención", sostuvo la víctima, que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Regional.El automóvil era conducido por Melanie, una joven que transportaba en el asiento trasero a una niña. La conductora le explicó a este diario: "me encandiló el sol, no vi que se puso en rojo"."No me di cuenta que se puso en rojo" decía la mujer y se llevaba la mano al rostro para intentar contener el llanto. La joven, muy angustiada y entre sollozos, le reiteraba a la víctima que no la había visto.El médico Carlos Torres Tarling que viajaba en su vehículo detrás del Etios advirtió el accidente y rápidamente asistió a la mujer atropellada antes de la llegada de la ambulancia.Una vez que fue inmovilizada, la mujer fue trasladada al hospital para ser sometida a estudio.El Toyota fue secuestrado preventivamente por personal policial de la Seccional Primera ya que la conductora no tenía la documentación necesaria para circular.