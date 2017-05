El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 29 mayo 2017 "Al establishment le preocupa que el PJ vaya con lista única" Frente a la supuesta preocupación de algunos empresarios de que Cristina Kirchner finalmente decida postularse y gane las próximas elecciones legislativas, la ex presidente cuestionó: "los únicos beneficiarios de las políticas económicas actuales tienen pánico a una sola candidatura".

La ex presidente Cristina Kirchner volvió a referirse ayer a la posibilidad de postularse en los comicios legislativos, cuando dijo por Twitter: "lo que está en discusión es quién representará los intereses de amplios sectores del pueblo en octubre", al asegurar que el "establishment" está preocupado porque el PJ bonaerense compita con lista única.

Cristina cuestionó también la situación económica y social: "Elecciones cuyo contexto es un país castigado por la regresión económica: precios descontrolados en alimentos y medicamentos, tarifas de agua, luz y gas imposibles de pagar, despidos a mansalva, desindustrialización acelerada, cierres de comercios por doquier y endeudamiento externo serial e impagable, son solo algunos de los eslabones de la cadena de un nuevo calvario. Una Argentina condenada a repetir el pasado", señaló.

La ex mandataria citó una columna de Eduardo Fidanza, publicada por el diario La Nación, el sábado, en la que se refiere a la preocupación que genera en los empresarios la posibilidad de que ella gane las elecciones.

"La pregunta o dilema será, para algunos, quien podrá y sobre todo querrá representar los intereses de tantos, diversos y mayoritarios sectores", señaló Cristina, y agregó: "los que no tienen dudas ni dilemas -nunca los tuvieron respecto de quienes son los dirigentes políticos que representan los intereses populares- son también los ultra minoritarios integrantes del establishment argentino".

En esa línea, concluyó: "o sea que quienes son los únicos beneficiarios de las políticas económicas actuales, tienen pánico a una sola candidatura".



