El Patagónico | Regionales | BANQUINA POLÍTICA - 03 abril 2017 Al mal tiempo, caras solidarias y también rostros oportunistas El funcionario fotogénico que fue echado de un centro de evacuados. Aterrizaje de emergencia para el gobernador. Internas en medio de la desgracia. Funcionarios abnegados. La TV porteña que desinforma. Los figuretis de la política.

Paso a detallar a continuación el suscinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie.



Aterrizaje de emergencia



El gobernador Mario Das Neves estuvo el viernes en Comodoro Rivadavia. Luego de coordinar ayuda con Nación y ajustar el trabajo de asistencia del desastre con el intendente Carlos Linares, quiso conocer en terreno la tragedia natural que estaba viviendo la ciudad.

Al mandatario chubutense no le alcanzó con los informes del vicegobernador Mariano Arcioni y de los ministros que estaban en Comodoro desde el jueves, como se dice, "al pie del cañón". Contra todos los consejos, el gobernador determinó que luego de cumplir la primera actividad de la mañana, se dispusiera el avión provincial para llegar a la Capital Nacional del Petróleo.

Cuando Das Neves y comitiva se subieron al avión, nuevamente se escuchó la recomendación de no despegar, ya que el aterrizaje iba a ser muy complicado, dado que seguía lloviendo. La pista estaba operable, pero sin el balizamiento, que había quedado anegado.

El avión despegó y cuando sobrevoló Comodoro y enfiló para el aeropuerto, la situación era tan compleja que el piloto nuevamente recomendó pegar la vuelta. El avión dio dos o tres sobrevuelos y cuando estaba por regresar a Trelew, dicen que fue el mismo gobernador quien sugirió, en tono de orden, que aterrizara. Y así sucedió con la maestría del piloto.



Más no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad



Tensión en Defensa Civil



En los últimos días se vivieron tensos momentos en varias dependencias oficiales, a donde la gente llegaba en busca de soluciones para las carencias sufridas durante el temporal. Así, no pocos dirigentes políticos estuvieron a punto de convertirse en el catalizador para tanta bronca acumulada por la falta de previsión.

En tal sentido, más de uno especuló con que el traslado del centro de coordinación desde la sede de Defensa Civil al Predio Ferial tuvo que ver con esa situación. Incluso el sábado las dependencias del barrio Pietrobelli permanecían custodiadas por policías.

En ese contexto, no sorprendió ver a un alto funcionario repartiendo víveres y ropa, e incluso corderos en una vecinal de la zona oeste, uno de los sectores más castigados.



Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que come en grande y a nuestra costa y de punta a punta del país... Se han deglutido todo el maíz.



Rajá de acá



El temporal generó mucha solidaridad, algunos repudiables actos de pillaje y también límites que muchos vecinalistas pusieron a aquellos políticos que a su entender quisieron aprovechar la emergencia para "sacar chapa".

Esto se interpretó claramente el jueves en el gimnasio municipal 3, donde como en el resto de estos espacios municipales se habilitaron para recibir evacuados, juntar donaciones y entre otras actividades mantener secas y alimentadas a las personas que perdieron todo.

En el medio de esta atención, en la que funcionarios, dirigentes barriales y vecinos comunes pusieron su tiempo y esfuerzo, en el gimnasio se generó durante un momento un revuelto importante.

Hubo gritos, que salieron del sector de la cocina, donde el que estaba a cargo de la olla, dejó su lugar para increpar a quien había llegado y que mereció el repudio del cocinero a cargo. "Andate de acá, ¿Qué venís a sacarte fotos con la desgracia ajena?", fue el mensaje central que, claro está, contuvo otros epítetos.

El destinatario lo interpretó perfectamente y tras hacer una señal de saludo, se retiró. Se trataba del delegado local del IPV, Daniel Carrizo, quien no quiso discutir con el cocinero, que no era otro que el vecinalista del Máximo Abásolo, "el loco" Roberto Varela.



A los manzanos se los ve, cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates, y a las verduras por más que trate ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer ni tengo con quién



Las internas siempre aparecen



La tormenta trajo eso que tanto reclama el vecino de a pie: que los partidos políticos y gobernantes se pongan de acuerdo y trabajen, todos juntos, para el bien de la ciudad y la provincia. Fue así que mientras efectuaba sus propias gestiones y reclamos ante Nación, el Gobierno provincial se puso a disposición del Comité de Emergencia que el lunes había constituido el intendente Carlos Linares. La conformación había sido tildada de "exagerada" por parte de algunos, tanto desde los partidos políticos, como de radios o medios de comunicación, y sobre todo redes sociales.

El vicegobernador Mariano Arcioni, junto con los ministros de Gobierno y Familia, Pablo Durán y Leticia Huichaqueo, se pusieron a disposición y, entre otras cosas, visitaron el municipio, dejando atrás las conocidas resistencias que tuvieron para ello antes de la tormenta.

La interna, aunque sea en tono menor, resurgió el viernes cuando la diputada nacional Ana Llanos, mostrando un camión repleto de ayuda que salía desde la Casa de Chubut en Buenos Aires para Comodoro, reclamó que la misma vaya hacia Defensa Civil, y no al Predio Ferial, donde Linares había dispuesto que se centralizara todo.



La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar Lo poco que queda se va a perder si como le dije no ponemos fe y celeridad.



El atildado



El vicegobernador Mariano Arcioni fue de los funcionarios de provincia que, tanto por rango como por acción en terreno, se destacó por su trabajo durante el temporal. Dejando de lado todas las especulaciones políticas y el distanciamiento público con Linares, el vicegobernador se puso a disposición de lo que decidiera el Comité de Emergencia.

En ese tren, con las instrucciones precisas y la comitiva de provincia detrás de él, también con la intención de sumergirse en el agua y el barro, Arcioni se metió en varios barrios pero luego de varias acciones el vehículo del Ejército –un unimog- quedó empantanado y Arcioni prácticamente tuvo que pasar la noche, o parte de la madrugada, en malas condiciones.

Cuando fue rescatado, y mientras seguía de cerca los acontecimientos, el vicegobernador enfiló para la nueva reunión del Comité de Emergencia, pero antes hizo un alto para asearse y cambiarse de ropa.



Y entre los males y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe saca provecho de la ocasión comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad.



Las donaciones que empezaron por casa



El jueves cuando la situación ya estaba poniéndose dramática, varias rotiserías optaron por contactarse con el municipio o Concejo para donar toda la comida que ya tenían lista para comercializar, pero que ya se sabía que no iban a poder vender.

La solidaridad de estos comerciantes debe rescatarse, mientras otros remarcaron los precios de algunos productos necesarios como lavandina y agua mineral. La comida, sin dudas, llegó a varios comedores o centros de evacuados, pero eso no impidió que, luego de hacer la carga, y antes de poner primera, algunos "colaboradores" del Concejo hicieran su mordida.



Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos. Para torcer nuestro destino. Saluda a usted un servidor.



Los medios que confunden



Medios periodísticos nacionales también se prestaron, como muchas veces, a la confusión general. Estuvieron los que brindaron información precisa, pero algunos canales de televisión cuando hablaban de la dramática situación de Comodoro, ponían en el videograph que el río había crecido cinco metros, y continuaron repitiendo "fake news" sobre muertes y desplomes de techos que no se habían producido.

El recurso más habitual utilizado por esos canales fue poner las duras imágenes de la ciudad, las del desborde del agua convertida en alud, sin aclaraciones de que no había víctimas, y otras barbaridades que solo sirvieron para generar por un lado preocupación y por el otro mucha bronca.

En uno de estos canales, la locutora hablaba de centenares de evacuaciones y dio hasta precisión de los barrios, mencionando entre otros a "Villa Lourdes, Villa Doncell, Asentamiento Evita", y otros cuatro o cinco que –obviamente- no son de Comodoro.



Zapatitos lustrados



Otro que se embarró porque estuvo atento a las necesidades del caso fue el viceintendente Juan Pablo Luque, pero se olvidó de un pequeño detalle porque fue a atender la contingencia con zapatos de charol. Así se lo vio en una fotografía que distribuyó uno de sus colaboradores.

El viernes por la noche, por otra parte, justo cuando lamentablemente se estaban produciendo los saqueos frente a los comercios de las 1008 Viviendas, Luque llevó algunos corderos y donaciones al Moure donde también, como al pasar, quedaron algunos fernets para pasar el mal rato.



El controlador



En el Predio Ferial, el municipio decidió concentrar las donaciones y ayudas para la gente. En esta tarea, al fin pudo verse en acción a algunos colaboradores que hasta el momento no se sabía qué pieza iban a bailar.

Uno de ellos, "el lámpara Vargas" aprovechó su voluminosa figura para dirigir la entrada y salida de camiones a los centros evacuadores. "No me metan más gente" advertía mientras también le erraba con el pronóstico del tiempo ya que aseguraba: "listo, ya después de hoy (por el sábado) no llueve más.



Los "figuretis" de siempre



En la Casa de Chubut en Buenos Aires se concentró toda la ayuda que, desde el norte, vendrá a Comodoro Rivadavia. En la tarde del sábado llegó el primero de los seis camiones que salió. Las versiones indican que los otros, que vienen en camino, iban a hacer una parada en Rawson, no solo para descansar, sino también para que las unidades lleguen a la ciudad con el ploteo que permita ganar algunos puntos a provincia.

Desde algunos medios se informó que quien se movió mucho para hacer andar y llenar el primer camión fue el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Los colaboradores de varias instituciones que estuvieron cargando en la Casa del Chubut aseguraron a este diario que el diputado nacional ni apareció y que todo trató de hacerse sin partidos políticos en el medio. La idea sigue siendo que prime la solidaridad pero, algunos, aprovechan todo para sacar chapa.



Fuente: