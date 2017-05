El Patagónico | País/Mundo - 09 mayo 2017 "Al mundo le interesa ayudar a los argentinos”, dijo Macri desde Japón En su mensaje, Macri resaltó la "confianza" que empieza a despertar "la Argentina" e insistió en que se trata de "un proceso que continúa y cada día dará más satisfacción" al indicar que sucederá "lo mismo con Japón".

El presidente Mauricio Macri destacó desde Japón, última escala de su gira asiática, que "al mundo le interesa ayudar a los argentinos y ser socio de los argentinos", sostuvo que en China pudo percibir "mucho entusiasmo y muchas ganas de participar del proceso de cambio de la Argentina" y expresó su confianza en que en el mismo sentido avanzará en la visita a Tokio.

En este sentido, remarcó que constituyó "un paso adelante muy importante" la visita a China, donde se reunió con las máximas autoridades, participó del foro "Una Franja, una Ruta" junto a una treintena de líderes mundiales, se entrevistó con representantes de empresas líderes y firmó acuerdos por un total de u$s 15.000 millones.

"Es la tercera vez que lo veo a (el presidente chino) Xi Jinping en menos de 18 meses; se ha podido crear un vínculo personal, que siempre es importante, y, sobre todo, ir generando confianza entre ambos países, entre ambos gobierno", relató el mandatario en un mensaje grabado en Tokio, que fue transmitido por radio Continental.

Allí, Macri dijo que en China percibieron que tanto las autoridades como los empresarios están "muy entusiasmados y con muchas ganas de participar de este proceso de cambio de la Argentina, de construcción a largo plazo, trabajando en tema de alimentos, de energía", entre otros.

"Además, sumamos diferentes acuerdos que involucran no sólo diferentes inversiones sino también cuestiones vinculadas a aumentar el comercio", enumeró Macri, quien hoy arribó a Tokio, Japón, la tercera y última etapa de su gira por países asiáticos, que comenzó el sábado pasado en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, y continuó luego por China, donde inició su actividad el domingo.

En el mensaje, Macri resaltó la "confianza" que empieza a despertar "la Argentina" e insistió en que se trata de "un proceso que continúa y cada día dará más satisfacción" al indicar que sucederá "lo mismo con Japón".

En este sentido, sostuvo que tanto lo que sucedió en el marco de esta gira como la reciente visita al país del jefe de Estado de Italia, Sergio Mattarella, su encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, el 27 de abril pasado y la futura visita a Buenos Aires de la canciller alemana, Angela Merkel, "muestran que al mundo le interesa ayudar a los argentinos y ser socio de los argentinos".

No obstante, en este punto, resaltó la importancia de que el país cumpla con sus "compromisos" y que sea "serio y previsible".

En tanto, en relación a la visita a China, Macri también citó la "disposición a vincularnos con el deporte y la cultura, así como el intercambio de jóvenes de ambos países y el otorgamiento de becas" en tal sentido.

"Trabajamos en ciencia y tecnología, y fue todo muy positivo. Es un proceso que continúa y que cada día dará más satisfacciones, y lo mismo sucederá con Japón", sostuvo el mandatario.



ULTIMO TRAMO

Macri arribó ayer a Tokio para empezar una Visita Oficial a Japón durante la cual se reunirá con el primer ministro Shinzo Abe y será recibido por el emperador Akihito, entre otras actividades.

El Jefe de Estado llegó proveniente de China, acompañado por la Primera Dama, Juliana Awada, y la comitiva, al aeropuerto Haneda, donde fue recibido por el ministro de Estado local, Kentaro Sonoura; el embajador argentino en Tokio, Alan Beraud; y el embajador japonés ante Argentina, Noriteru Fukushima.

Se trata de la primera visita oficial a este país asiático de un Presidente argentino en casi 20 años y en el marco de su agenda será recibido por miembros del Parlamento y tendrá varias audiencias con empresarios locales.





Fuente: