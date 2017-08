"Al policía le dije que por favor me pegara un tiro"

La Tota Santillán reapareció públicamente luego de ser internado en una clínica psiquiátrica por ser acusado de robo en un comercio de Vicente López.

Lo hizo en el programa de Mirtha Legrand, donde contó cómo fue el momento de su detención.

"Siempre pensé que todo era trabajar y que esto no me iba a pasar a mí. Y lamentablemente me pasó. Toqué fondo", aseguró el animador que fue detenido a principio de julio, en un intento de robo en un comercio de Vicente López.

Seguí leyendo en RatingCero.com