Alario: "era el partido a ganar si queríamos seguir con chances"

16 mayo 2017

Lucas Alario, delantero de River y autor de un gol en la victoria del domingo por 3-1 ante Boca Juniors, se mostró esperanzado tras el triunfo y al respecto aseguró que mientras su equipo cuente con "chances matemáticas" de disputarle el título local a su eterno rival van "seguir luchando".

"Mientras las chances matemáticas nos den, vamos a seguir luchando", declaró el atacante 'millonario' en rueda de prensa, tras la práctica matutina desarrollado en el predio que el club posee en la localidad de Ezeiza.

"Era el partido a ganar si queríamos seguir con chances. Por suerte ayer salió lo que habíamos planificado durante la semana", reforzó el futbolista santafesino.

"Estamos a cuatro puntos y con un partido menos y no tenemos que desviarnos por el camino en el que venimos", continuó sobre el presente de su equipo, que suma 45 unidades, a cuatro de Boca (49), y con un partido menos (ante Atlético Tucumán, por la fecha 22).

En la misma línea, el santafesino reconoció que tanto él como el resto de sus compañeros están "ilusionados" porque le han podido descontar "muchos puntos" al conjunto "xeneize".

A pesar del triunfo como visitante en La Bombonera, resultado que le permitió a los dirigidos por el DT Marcelo Gallardo conseguir su décimo partido sin derrotas, el oriundo de la ciudad de Tostado aseguró que "siempre se puede mejorar", en referencia al funcionamiento de su equipo.

"Siempre se puede mejorar. Sabemos que las cosas que hacemos bien hay que sacarle provecho y las que no, hay que mejorarlas", dijo.

Por último, sobre su rival del último domingo sostuvo que se "desequilibró" tras la salida del mediocampista ofensivo Ricardo Centurión, quién salió remplazado a los 15 minutos de la primera etapa por Walter Bou debido a una lesión muscular.

"Sabemos lo que le podía dar (Ricardo) Centurión a Boca y al perder a su jugador más fuerte se desequilibró", analizó.

"Ellos (Boca), por momentos tuvieron mayor posesión de pelota, pero no nos llegaron con tanto peligro", concluyó Alario.

