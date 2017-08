El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 31 agosto 2017 Alario: "la decisión la tomé yo y creo que fue la correcta" El flamante jugador de Bayer Leverkusen de Alemania aseguró que se lleva "lo mejor" del club de Núñez. El jugador que este año cumplirá 25 años afirmó: "estoy grande y miré para adentro. Mi corazón y mi conciencia me dijeron que me vaya".

Lucas Alario, flamante jugador de Bayer Leverkusen de Alemania y quien ayer se despidió de River, aseguró que se lleva "lo mejor" del club de Núñez aunque recibió "millones de mensajes agradeciéndome y puteándome" y que siente que tomó "la decisión correcta".

"No es fácil ganarse el cariño de la gente de River y yo me llevo lo mejor. Recibí millones de mensajes agradeciéndome y puteándome. Yo entiendo al hincha de River, pero había tomado la decisión de que si pagaban la cláusula me iba y fue lo que sentí. La decisión la tomé yo y creo que fue la correcta", contó Alario en diálogo con Fox Sports.

"Lo malo es que acá se cerró el libro de pases una semana antes que en Europa. Le pedí disculpas a (Marcelo) Gallardo por todo el quilombo que se armó, pero nunca le pregunté si me tenía que ir. Yo le había dicho que tenía interés por la propuesta de Leverkusen y hoy nos despedimos como dos amigos. En su momento, Gallardo tuvo huevos para jugársela por mí y le estoy agradecido por eso", relató el delantero santafesino.

"En China iba a ganar diez veces más, pero la oferta de China nunca me importó. Esta de Alemania no es solamente una cuestión económica, es algo futbolístico porque quiero seguir creciendo. La vida me puso una oportunidad y sentí que tomé la decisión correcta. Este año cumplo 25. Estoy grande y miré para adentro. Mi corazón y mi conciencia me dijeron que me vaya", aclaró.

Alario se presentó en el River Camp antes de las 10 de la mañana para despedirse de sus ahora ex compañeros. La visita del delantero fue muy rápida ya que estuvo menos de media hora en el predio ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, retiró sus pertenencias del vestuario y partió cuando el plantel comenzó la práctica.

Sobre la foto que circuló en las redes sociales con la camiseta del Leverkusen, Alario admitió que "se me fue de las manos. Les pido disculpas a la gente y dirigentes de River por la foto que se filtró con la camiseta del Bayer".

En referencia a River, Alario expresó: "Viví muchas cosas, fueron dos años de ganar títulos y la Copa Libertadores, de jugar un Mundial de clubes, cosas soñadas. La verdad es que nunca imaginé ganar tantos títulos. Lo que más me duele es irme en cuartos de final de la Copa Libertadores. Pero River se ha reforzado muy bien, con jugadores de mucha jerarquía. Yo si hacía goles era por mis compañeros".

Alario, ex Colón de Santa Fe, que había llegado a River en julio de 2015, viajará entre hoy y mañana hacia Alemania luego de que el club alemán deposite el dinero correspondiente en la cuenta bancaria de la Asociación del Fútbol Argentino.

Después de la práctica matutina de River, el arquero Germán Lux y el volante Enzo Pérez se refirieron a la salida de Alario. Lux consideró que es "una baja importante" pero que el club tiene un "gran plantel" y hay jugadores que pueden reemplazarlo.

"La de Alario es una baja importante pero ya estamos trabajando sin él, tenemos un gran plantel y no sabemos lo que será del equipo sin Alario pero estamos seguros qué hay jugadores que pueden reemplazarlo", expresó Lux en declaraciones a los medios.

"Se fue un gran profesional, que defendió el escudo con todo y hay que seguir, tenemos que pensar en todas las competencias y ganar todo lo que juguemos. Esa es la idea. Se fueron los que hacen goles pero nos hemos reforzado bien", añadió Lux.

Enzo Pérez, en tanto, opinó que "Lucas dejó todo por el club y ojalá le vaya muy bien en el fútbol alemán, pero hay que pensar en lo que viene. Hace una semana que salió la noticia y se habla más de Alario que de los partidos, hay que cerrar ese capítulo y estar metido en los partido que se vienen, es una baja importante pero hay que trabajar para reemplazarlo".

En el entrenamiento, el delantero Marcelo Larrondo, quien se operó del síndrome meniscal en la rodilla derecha el 8 de agosto último, estuvo corriendo y tocando la pelota. El plantel hizo trabajos de posesión y Gallardo probó con el uruguayo Nicolás de la Cruz junto a Ignacio Scocco en el ataque.

En cuanto al equipo para el partido amistoso contra Boca del sábado (en San Juan, a las 16), el DT decidirá la formación entre hoy y mañana, aunque la idea es poner lo mejor para que los titulares tengan rodaje. River no contará con Javier Pinola, convocado por Jorge Sampaoli a la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias, por lo que podría jugar Alexander Barboza. Además, Gonzalo Montiel reemplazará al paraguayo Jorge Moreira (también viajó con el seleccionado de su país).

Por Alario, Gallardo podría volver a poner a Gonzalo "Pity" Martínez arriba con Scocco, y que en el medio acompañen a Leo Ponzio tres jugadores: Enzo Pérez, Ariel Rojas y Nacho Fernández.



