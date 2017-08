El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 29 agosto 2017 Alario tiene todo listo para irse al Bayer Leverkusen El delantero de River Plate Lucas Alario se reunió -junto con su representante, Pedro Aldave- con emisarios médicos y deportivos del Bayer Leverkusen para cumplir con los últimos detalles del pase al fútbol alemán, que podría concretarse en las próximas horas.

Los enviados alemanes le realizaron una revisión médica privada al jugador y en estas horas definirán los detalles del pago de la cláusula de salida de 18 millones de euros netos, que deben depositarle al jugador y de éste a la AFA, a River y a Colón de Santa Fe.

River tiene el 60 por ciento de los derechos económicos del jugador, por lo que recibirá 10.800.000 euros. Colón posee el resto, aunque el detalle de este pago tiene complicaciones legales, ya que el club santafesino está en medio de un concurso de acreedores.

La operación para los alemanes demandaría cerca de 23 millones de euros incluyendo impuestos y porcentajes para el jugador, pero ese costo correría por cuenta de Colón y el propio Alario quienes más promueven cerrar el pase antes del viernes cuando cierre el libro en Europa.

Es que cuando River pagó la segunda cuota para sumar el 60 por ciento del pase del jugador, el año pasado, se firmó un acuerdo por el que el 40 por ciento que quedaba en manos del 'Sabalero' tenía un costo de 1,5 millones en caso de no ser vendido antes de diciembre del 2017.

De este modo, los santafesinos, aún resignando parte de lo que le corresponde por la cláusula de salida que le impuso River, cobrarían más del doble de lo que deben recibir a fin de año si es que la transferencia a Bayer Leverkusen finalmente no se hace.

Las reuniones y la revisión médica causaron mucha bronca entre la dirigencia de River Plate, que envió un escribano a la clínica Rossi, donde se hizo estudios Alario a pedido de los alemanes, para tomar recaudos por una posible protesta formal ante los organismos correspondientes.

De todos modos, Alario se presentó por la tarde a entrenar en el predio de Ezeiza y realizó tareas regenerativas junto a sus compañeros, mientras en el club el presidente, Rodolfo D'Onofrio, se reunía con algunos pares de directiva para seguir de cerca el tema.

Asimismo, el secretario técnico, Enzo Francescoli, también fue al predio de Ezeiza para charlar con el delantero y con el entrenador Marcelo Gallardo, quien ya había anunciado su preocupación por la salida de Alario cuando el equipo está en plena competencia de Copa y torneo local.

El 'Muñeco', que ya perdió a su otro goleador al final del semestre pasado cuando el Zenith pagó la salida de Driussi, tiene a dos delanteros lesionados: Marcelo Larrondo, por una lesión crónica en la rodilla, y Rodrigo Mora, que por una operación en la cadera no se sabe cuándo vuelve a entrenar.

El delantero de River llegó para jugar la semifinal de la Copa Liberadores a mediados del 2015 y rápidamente se adaptó al club, en el que convirtió 41 goles en 82 partidos, y dejará en el club ganancias económica por unos 8 millones de euros, tras haber invertido unos 2,5 millones de dólares.





Fuente: