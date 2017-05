El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 30 mayo 2017 Alario y Moreira podrán jugar mañana La AFA autorizó al equipo "millonario" a contar con los dos futbolistas sancionados ya que Ezequiel Palacios y Gonzalo Martínez de la Sub 20 se reintegrarán recién el mismo día del partido.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, podrá utilizar el artículo 225 para que el delantero Lucas Alario y el defensor paraguayo Jorge Moreira jueguen mañana ante Atlético Tucumán el partido pendiente de la 21ra. fecha del Campeonato de fútbol de Primera división.

La AFA autorizó al equipo "millonario" a contar con los dos jugadores sancionados ya que el reintegro de los jugadores juveniles que participaron del Mundial Sub 20 en Corea del Sur, Exequiel Palacios y Gonzalo Montiel, se producirá el mismo día del partido ante el conjunto tucumano.

De este modo, Alario y Moreira cumplirán con la fecha de suspensión el domingo en el Nuevo Gasómetro cuando River enfrente a San Lorenzo en el partido correspondiente a la jornada 27.

Asimismo, el "Muñeco" decidirá en el entrenamiento de hoy entre el ecuatoriano Arturo Mina y Luciano Lollo quién será el reemplazante de Jonatan Maidana, que sumó cinco amarillas frente a Rosario Central y no viajará a Tucumán.

Entonces, el equipo para jugar con el "Decano" serán: Augusto Batalla, Moreira, Mina o Lollo, Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas e Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Alario.

Además el "Muñeco" concentró para integrar el banco a Maximiliano Velazco, Carlos Auzqui, Zacarías Morán Correa, Nicolas Domingo, Joaquín Arzura y al uruguayo Iván Alonso, que podría jugar de titular el domingo ante San Lorenzo.

En cuanto al reemplazante de Maidana, Gallardo debe optar entre dos jugadores que actuaron muy poco este semestre: Lollo y Mina.

Lollo, tras debutar en River frente a Unión en el reinicio del torneo, tuvo que volver a jugar en Reserva para sumar actividad lleva cinco partidos oficiales, tres por Libertadores siempre de titular, y dos por el torneo local, con 453 minutos en cancha.

Mina perdió el puesto con Martínez Quarta luego del Superclásico ante Boca de diciembre del año pasado, no jugó en el torneo local este semestre y tiene apenas 3 partidos por la Libertadores, 2 de titular y 1 de suplente, con 224 minutos en el campo.

En otro orden de cosas, el lateral izquierdo Milton Casco que sufrió una distensión ligamentaria leve frente a Boca hace dos semanas, se recupera de manera favorable y desde el cuerpo técnico no descartan la chance de que juegue el domingo ante San Lorenzo.

A la recuperación de Casco se suman la del juvenil Luis Olivera que el fin de semana jugó 90 minutos en la Reserva y la del uruguayo Alonso, que no juega hace casi 40 días por una lesión muscular.

Los otros dos jugadores que esta semana van a poder sumar minutos con pelota son el volante Iván Rossi y el delantero Marcelo Larrondo, quienes pasaron por problemas musculares y vienen trabajando de manera diferenciada.

River, que viene de igualar con Central sin goles el domingo, jugará mañana el partido pendiente de la fecha 21 que se suspendió por que ambos equipos tenían compromisos de la fase de grupo de la Copa Libertadores.



