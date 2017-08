Albertengo: "estoy muy bien, metido en Independiente"

El delantero santafesino, Lucas Albertengo, aseguró que valora la intención de otros clubes de contratarlo pero que está "muy bien y metido en Independiente".

"Que otros clubes se fijen en mí me pone contento, estoy agradecido pero acá estoy muy bien, estoy metido en Independiente" sostuvo el ex delantero de Atlético Rafaela.

"Cuando surgieron algunos equipos que querían contar conmigo, hablé con el técnico y me dijo que iba a tener mi lugar, que me quede. Decidí tratar de pelear un lugar acá. El técnico me dejó en claro que si venía otro delantero y yo estaba bien, iba a tener mi posibilidad" agregó en una rueda de prensa luego del entrenamiento que realizó el equipo en el predio que tiene el club en Villa Domínico.

Y en el mismo sentido agregó: "Yo siento que todavía tengo más para dar, estoy trabajando para eso. No llegué a mi mejor forma. Lo implemento en entrenamientos, también a la tarde con el profe hago trabajos especiales para recuperarme".

Albertengo sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha hace más de un año, y si bien aun le cuesta encontrar su mejor versión, anotó en tres de los últimos cinco encuentros que disputó.

Al respecto expresó: "para los delanteros convertir ayuda mucho en la confianza y en los últimos partidos me está tocando. Contento pero fundamentalmente porque se están dando los resultados para el equipo".

Consultado sobre la llegada de los refuerzos Fernando Amorebieta, Nicolás Domingo y Jonás Gutiérrez manifestó: "suman experiencia, jerarquía. Aporta muchísimo tener gente más grande".

"Sabemos que tenemos que ganar algo estando en este club, tenemos varias competencias para apuntar y vamos por todo. Tenemos que ser más efectivos y estamos trabajando en ese aspecto" concluyó respecto a los objetivos del club para el próximo semestre.