Alberto Fernández: "el problema no es Cristina, sino lo que está haciendo Macri"

En el marco de las elecciones legislativas que se avecinan, el jefe de campaña de Florencio Randazzo, Alberto Fernández, señaló que "el problema" no pasa por una posible candidatura de la expresidenta, Cristina de Kirchner, sino "por lo que está haciendo -el primer mandatario, Mauricio-Macri".

En declaraciones al programa "Desafío 2017" que se transmite por C5N, Fernández afirmó que Cristina de Kirchner es "una dirigente política enorme". Sin embargo, consideró que "tal vez podría ayudar no participando de esta contienda, porque a quienes vayamos con ella al escenario nos haga perder tiempo discutiendo lo que pasó cuando podríamos estar discutiendo lo que está pasando".

Consultado sobre una posible candidatura de la ex mandataria, el ex massista respondió que "el problema es Macri". "No quiero que se pierda de vista esto, que es el verdadero problema que tenemos. Nosotros estamos discutiendo lo que pasa con Cristina, y así Macri evita que hablemos de otras cosas". añadió.

En la misma línea, sostuvo que el gobierno de Cambiemos "han logrado convencer a la gente de que lo que pasa es culpa de los gobiernos peronistas".

Fernández también se refirió a su alejamiento del Frente Renovador, que atribuyó a una "diferencia táctica". "En la medida en que dividamos al frente opositor, seguíamos fortaleciendo a Macri", explicó.

"El Frente Renovador nació como un espacio de peronismo crítico, y eso fue poco a poco perdiéndose. El peronismo se fue retirando del massismo", señaló.

Por otro lado, el senador nacional Juan Manuel Abal Medina declaró ayer que la candidatura de Florencio Randazzo "puede permitirle" al peronismo "la unidad que se necesita para ganarle a (Mauricio) Macri" y sostuvo que ese espacio debe "generar una opción que vuelva a recuperar la mayoría".

"Esta es una discusión que tiene que darse en base a quién puede encabezar un proyecto de la mejor manera para ganarle al gobierno y creemos que Florencio (Randazzo), por su trayectoria y su gestión, está en perfectas condiciones para encarar este proceso y conseguir la unidad que necesitamos para enfrentar a Macri", explicó en declaraciones formuladas a la radio online Futuröck.

El ex jefe de ministros del kirchnerismo afirmó que su ex compañero de gabinete durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, Randazzo, "no está peleando por un cargo" sino que "está peleando por armar un espacio político para ganarle a las políticas de este gobierno", y señaló que su espacio "apuesta a competir en una paso democrática y participativa".

Abal Medina rechazó la posibilidad de un acercamiento al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, al sostener que "la idea de estar en la avenida del medio con la crisis profunda que vive el país no tiene mucho sentido".



DAER Y SOLA

Héctor Daer, integrante del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT) y diputado nacional, exhortó al exgobernador bonaerense Felipe Sola a sumarse a la campaña del exministro del Interior, Florencio Randazzo, tras incorporarse él a ese sector del justicialismo y abandonar el massismo.

El jefe del sindicato de Sanidad repitió que Randazzo es "el mejor candidato" de cara a las elecciones legislativas a celebrarse en octubre. En declaraciones al programa "El Destape", que se emite por Radio 10, Daer dijo que "sería una alegría seguir compartiendo un espacio con Felipe Solá" luego de considerar que el exgobernador bonaerense "es sinónimo de peronismo".

Consultado sobre su salida del Frente Renovador que lidera el diputado Sergio Massa, el cegetista señaló que "la idea fundacional" de esa fuerza política tenía que ver con una idea peronista pero que "las cosas fueron mutando".

"La alianza con (Margarita) Stolbizer es una opción ideológica de estar por el medio", indicó al tiempo que agregó que el Frente Renovador decidió otro camino con sectores políticos que no comparte.

"Queremos un país con desarrollo sustentable, detener el retiro del Estado, y evitar que el liberalismo sea el dueño de la economía y de la fragmentación social", subrayo. Y concluyó: "Es muy probable que el Gobierno profundice el ajuste y esto va tener que ver con la legitimidad que logran en octubre".

