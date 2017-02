Ale dijo que "esto es propio de traidores, de malas personas"

"El responsable de la supervisión de Asuntos Internos es el subjefe de Policía", dijo ayer Juan Luis Ale, ahora ex jefe de la Policía de Chubut luego de que lo echara el gobernador Mario Das Neves, quien –entre otras cosas- dijo que "cajoneó" causas que involucraban a policías desde el año 2013. Esos uniformados ya deberían haber sido exonerados de la fuerza, con lo cual ésta podría recuperar una credibilidad hoy resentida.

En una conferencia de prensa que brindó en Rawson, Ale dijo que había sido convocado por Das Neves por teléfono el domingo y que ahora no sabía si necesitaba su llamado, "pero acá termino mi carrera pública, mi carrera policial; estoy absolutamente tranquilo".

Justamente el domingo Ale llegó de urgencia a Comodoro para contener a los enfervorizados remiseros que cortaron los accesos a la ciudad luego del homicidio de Fernando Schmidt. En ese contexto, le reprochaban a la Policía que su promesa de 2008 de que se instalarían retenes, solo duró tres semanas. Además, tampoco hizo mucho por reinstalar las cuadrículas que en algo contribuyeron a la seguridad ciudadana.

Justamente sobre el tema de las cuadrículas, el domingo en Comodoro Ale contradijo al ministro de Gobierno, Pablo Durán, quien unos días antes comprometió su restitución en el futuro inmediato.

Ale prestó servicios en la Policía del Chubut durante 38 años y también había sido jefe de la fuerza durante gran parte del anterior doble mandato de Das Neves (2003-11).

"En realidad no pensaba que en esta etapa de mi gestión me iba a tener que ir porque creo que he tratado de ser leal, acompañar y ponerle el pecho a todo en un año absolutamente difícil", dijo el jefe saliente, quien esta vez fue convocado como segunda alternativa, ya que el primer jefe de Policía de Chubut Somos Todos fue Ricardo Hughes, quien solo duró un par de meses. Entre 2011 y 2015 Ale fue diputado provincial por el Frente para la Victoria.





EN DETALLE

Ale recordó que dentro de la estructura de la fuerza policial hay un jefe y luego los que lo secundan. "La primera responsabilidad de seguridad es del jefe de comisaría, luego los jefes de Unidad, más arriba el director de Seguridad, luego el subjefe y luego yo", justificó.

"Independientemente de que soy el conductor de la fuerza, hay a quién reclamarle; a quién pedirle que corrija su manera de trabajar, y de hecho se hizo durante el año con muchos, y también se removió a gente que estaba cuestionada" dijo Ale.

"Ahora sorpresivamente todas las decisiones parece que pasaron por el jefe de Policía y acá se hacían reuniones continuamente con la plana mayor, lo que le consta al gobernador", cuestionó Ale.

El ex diputado provincial también se refirió de esa manera al subjefe Luis Avilés, a quien ahora el gobernador eligió como jefe de la Policía. "El comisario general debería asumirlo, él era tan responsable como yo. El control de Asuntos Internos es responsabilidad de él y si bien siempre estuve exigiendo, pidiendo medidas, tomando determinaciones, el responsable de la supervisión de Asuntos Internos es el subjefe de Policía y el jefe de plana mayor también" dijo Ale, apuntándole directamente a su segundo que ahora ocupará su cargo.

Hay que recordar que al reclamo que hizo el gobernador de la participación de hijos de policías en delitos y la deshonrosa actitud de un policía de Esquel bebiendo alcohol con el uniforme puesto, se suma la situación de la que dio cuenta en exclusiva El Patagónico: el descabezamiento de la División Asuntos Internos de Comodoro Rivadavia, en donde se llevaban a cabo más de una decena de causas contra policías, las cuales quedaron sin resolución.

Ale dijo que había hablado con el gobernador respecto de que el subjefe Avilés podía ser quien comandara la Policía tiempo atrás, pero que en este momento "no sabía que se venía este reemplazo y tampoco esperaba las declaraciones del gobernador sobre el funcionamiento de la policía, basándose en las cuestiones que se basaron, más que nada porque un mes antes yo me había sentido orgulloso y honrado sobre un comentario que hizo de mi persona".





"ES FACIL TRAICIONAR A QUIEN NUNCA TRAICIONO"

El ex jefe de Policía aclaró que él mismo firmó el nombramiento de psicólogos para el tratamiento de uniformados "porque aparecen por ahí en las redes sociales algún obsecuente dándose mérito de esto" y comentó que atendió a más de 300 empleados.

Frente a la circulación de aquel memorándum falsificado de julio del año pasado que informaba el cambio de jefatura de Ale por la del comisario retirado José de la Cruz Castillo, y que estaba firmado por el subjefe de Policía, Luis Avilés, Ale dijo que "la causa administrativa sigue sin demasiado avance. En mi caso particular, si bien es serio no lo seguí día a día, por la sencilla razón de que esto es propio de traidores, de malas personas".

"Para quien nunca se manejó con traición, nunca se manejó con bajeza, para quien nunca traicionó a nadie, no es fácil cuidarse de la traición. Es fácil traicionar a quien nunca traicionó" parafraseó Ale quien dijo que fue llamado las dos veces de su gestión al frente de la Policía por Das Neves en 2003 y en 2016.

"No recurrí a ningún atajo, no recurrí a saltar un escalón más cuando no correspondía; no recurrí nunca a eso. A veces del gobierno con razón me decían 'Juan, ahí adentro tenés a quien te traiciona' y yo no sé si soy inteligente o no, pero realmente no me preocupa si piensan que me falta capacidad para detectar", dijo Ale.