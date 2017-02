Ale sobre la asunción de Avilés: "esto es propio de traidores y malas personas"

El ex jefe de la policía de Chubut, Juan Luis Ale en conferencia de prensa se mostró sumamente dolido por la decisión del gobernador Mario Das Neves al desplazarlo de la fuerza y apuntó con dureza al nuevo jefe de la Fuerza Luis Avilés a quien tildó de "traidor". "Para quien nunca se manejó con traición y bajeza no es fácil cuidarse de la traición".

Luego de que el gobernador Mario Das Neves confirme ayer que el viernes al mediodía el actual subjefe, comisario general retirado Luis Avilés, reemplazará a Juan Luis Ale como jefe de Policía de Chubut, esta mañana el ex jefe Ale brindó declaraciones duras hacia el nuevo titular de la fuerza y dijo estar dolido por la actitud de Das Neves.

En rueda de prensa Ale recordó que cuando fue convocado por el mandatario provincial para sumarse a la jefatura policial sintió "el compromiso de venir y lo acepté". Y agregó: "no pensé que en esta etapa de mi gestión me iba a tener que ir".

"He tratado de ser leal, de acompañar, de ponerle el pecho a todo en un año absolutamente difícil", reflexionó aunque admitió que "hubo problemas" que en la Policía no se lograron superar. Pero también "hubo logros y una lucha muy firme contra el delito", dijo.

Sobre las declaraciones del gobernador Das Neves, quien mostró su disconformidad hacia la cúpula policial por los últimos hechos delictivos, particularmente en Comodoro con el sexto homicidio que tuvo como víctima al remisero, Fernando Schmidt, el ex funcionario se mostró sorprendido.

"No coincido en este aspecto" dijo Ale quien describió que la Jefatura se compone por un jefe de policía, que a la vez es jefe de la plana mayor que es el subjefe, luego los directores, jefes de Unidad (Regional), jefe de Comisaria y jefe de subcomisaria. De acuerdo a esto deslindó que "la primera responsabilidad sobre una jurisdicción es del Jefe de la Comisaría, luego de los jefes de la Unidad Regional, más arriba el director de Seguridad, luego el subjefe y al final yo".

En este sentido reconoció que "se removió a gente cuestionada, sin titubear, pero respetando los derechos" y afirmó que "seguramente nos equivocamos en alguna medida, tal vez hayamos sido injustos".

El gobernador también había criticado que se hayan "cajoneado expedientes desde el 2013" y sobre esto opinó que ahora "sorpresivamente todas las decisiones parecen que pasaron por el jefe de policía y acá se hacían reuniones con la plana mayor, lo que le consta al gobernador".

Al mismo tiempo apuntó que al nuevo jefe de la Fuerza Luis Avilés: "él fue tan responsable como yo, el control de asuntos internos él era el responsable y jefe de plana mayor también".

Sobre su retiro de la conducción aseveró que "no sabía que se venía este reemplazo" y "tampoco esperaba las declaraciones del gobernador sobre el funcionamiento de la policía, basándose en las cuestiones que se basaron. Estoy tranquilo con mi conciencia".

Ale arremetió con dureza al referirse al nuevo jefe de la Fuerza a quien tildó de "traidor".

"Esto es propio de traidores y malas personas. Para quien nunca se manejó con traición y bajeza no es fácil cuidarse de la traición. Es fácil traicionar a quien nunca traicionó" arremetió Ale.

En la misma tónica indicó:"nunca recurrí a ningún atajo, a saltar un escalón, más cuando no correspondía" y "es más a veces de gobierno y quizá con razón me decían ´Juan ahí adentro tenés a quien te traiciona".

GABINETE PSICOLÓGICO PARA LOS EFECTIVOS

Ale se mostró orgulloso por llevar adelante la iniciativa del gabinete psicológico destinado a la Policía. "Lo elevé, lo exigí yo, estas cosas hay que aclararlas porque hay obsecuentes en redes sociales, dándose méritos de esto a una persona determinada".

El ex funcionario también explicó que en lo que iba del 2017 "atendí a más de trescientos empleados por distintas situaciones" y como jefe de Policía "lo hice, he tratado de que los traslados sean justos, que cada uno tenga una movilidad dentro de la institución y no que inicie y termine su carrera en el mismo lugar".

