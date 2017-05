Alejandro Ivetich: "en lo grupal y en lo personal fue una buena temporada"

El escolta Alejandro Ivetich se encuentra desde hace un mes en Rada Tilly luego de finalizar con su equipo, Peñarol de Rosario del Tala, una nueva temporada del exigente torneo Federal de básquetbol.

El jugador surgido de las divisiones menores de Náutico Rada Tilly regresó a la zona, para visitar a sus familiares y amistades, y de paso para descansar luego de una intensa temporada con su equipo, que no pudo pasar el primer cruce.

"Fue una temporada larga, no diría difícil, pero en la zona esta de Entre Ríos, desde que comenzó el Federal fue muy dura. Lamentablemente nos tocó este año quedar afuera en el primer cruce de playoffs (su equipo perdió 87-76 en cuarto partido ante Regatas Uruguay, que ganó la serie 3-1), pero grupalmente y personalmente fue una buena temporada, una experiencia más. Ahora estoy en casa, descansando, ya pensando y preparándome para lo que venga", afirmó Ivetich en diálogo con El Patagónico, mientras presenciaba un entrenamiento del plantel superior de Gimnasia que se prepara para jugar ante Argentino de Junín los playoffs de la Liga Nacional.

Alejandro asegura que por ahora no sabe en dónde seguirá jugando, ya que todavía no finalizó la temporada. "Al no haber terminado el torneo, no hay nada definido ni nada claro, el torneo está en semifinales así que yo creería que a partir de junio o julio, es cuando se empiezan a mover los equipos y ya saber con más certeza qué puede pasar. Ahora descansando, pensando en lo que pueda llegar a venir y entrenándome personalmente para no perder ritmo y llegar de la mejor manera posible", agregó el escolta de 26 años.

El ex jugador de Huracán de Trelew también analizó lo que fue su temporada. "La verdad que muy positiva, más allá de las lesiones. Tuve muchos minutos y ese fue uno de los motivos por los cuales terminé tan cansado, pero fue positiva, un técnico nuevo (Mariano Panizza) depositó su confianza en mí, junto a otro chico, para ser los guías del equipo, así que fue una experiencia nueva también desde ese lado, pero me gustó y esperemos seguir así", sostuvo el escolta de 1,80 metro de estatura.

Alejandro Ivetich está fuera de la zona ya hace diez años. Luego de jugar en Náutico, el "Rusito" jugó en Gimnasia y Esgrima de Comodoro y luego se marchó a Trelew para seguir con sus estudios. Sin embargo, allí se sumó a las filas de Huracán de Trelew.

"Yo estuve todas las inferiores en Náutico y en mi último año acá en la ciudad fue en Gimnasia, y a partir de ahí me fui a Huracán de Trelew. Estuve tres años jugando la Liga B. Después me fui a jugar el torneo Federal a Entre Ríos, estuve tres años. Me fui un año a Unión de Sunchales, también al torneo Federal, y ahora volvió. Estuve dos temporadas en Entre Ríos nuevamente, en Peñarol de Rosario del Tala", comentó.

"Yo digo siempre 'nunca dejas de extrañar, sino que te acostumbrás a extrañar'. Se extraña todo, estar en casa. Si bien yo tengo la suerte de que me puedan ir a visitar, generalmente todos los años, se extraña también estar en tu casa, en tu lugar, venir acá ver a tu gente, a tus amigos, a los clubes", aseguró.

"Siempre que vengo acá voy a Náutico Rada Tilly, ahora me gusta venir a ver los entrenamientos (de Gimnasia). Allá tengo lugares cerca con equipos de Liga, pero en Comodoro es donde más cerca me siento. Tengo amigos también jugando en el equipo, así que se extraña un poco de todo, uno siempre cuando termina la temporada, quiere volver, descansar acá y es donde uno se va a sentir a gusto siempre", destacó.