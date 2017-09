El Patagónico | Deportes | DEPORTE MOTOR - 05 septiembre 2017 Alejo Pires terminó segundo en el Argentino y dará pelea por el título En la ciudad de Río III se reunió lo mejor del motocross nacional, y viajaron cuatro comodorenses. Tomás Carbajal fue cuarto en la final, y quedó a un punto del líder en el campeonato de la categoría 65cc. Tomás Brazao tuvo un fin de semana complicado al correr engripado y finalizó octavo en la 85cc A y en su regreso al plano nacional, Mariano Ponce decidió no correr la segunda manga luego de varias caídas con la 450cc.

La sexta fecha del Argentino de Motocross se disputó en Río Tercero, en la provincia de Córdoba durante el fin de semana y hubo cuatro comodorenses en escena. A los tres representantes sureños Tomás Carbajal, Tomás Brazao y Alejo Pires, que ya son habituales, en esta oportunidad se sumó Mariano Ponce, quien no tuvo el regreso esperado.

La mejor actuación fue la de Alejo Pires, quien logró subir al podio en las sierras cordobesas en el segundo lugar, detrás de Norberto Debernardi, y sumar puntos pensando en la lucha por el campeonato. Con la actuación del domingo, el radatillense quedó ahora a 34 puntos de Gastón Barreira.

Otro de los destacados del fin de semana fue Tomás Carbajal. El joven piloto finalizó cuarto en la categoría 65cc, detrás de Benjamín Pascual, Domingo Huerta y Julián Garrido, pero lo más importante es que está a tan solo un punto en la lucha por el campeonato de Garrido.

Muy distinta fue la suerte en Córdoba para Tomás Brazao y el experimentado Mariano Ponce, que volvió a competir a nivel nacional. Brazao viajó con un fuerte cuadro gripal, y al tener todo reservado con antelación, viajó igual pero los resultados no fueron los esperados. El sábado nunca pudo encontrar el mejor rendimiento de la moto, y si bien el domingo mejoró no pudo acercarse a los puestos de vanguardia, quedando en la octava colocación.

Ponce, mientras tanto, sintió el parate y el físico no estuvo a la altura de las circunstancias. Sufrió varias caídas, y en la segunda manga decidió bajarse, pero con la firme convicción de entrenar a conciencia para la próxima prueba y no descarta bajar de cilindrada.



PANORAMA



CATEGORIA 65CC

1° Benjamín Pascual

2° Domingo Huerta

3° Julián Garrido

4° Tomás Carbajal

5° Rodrigo Gonzales



CATEGORIA 85CC A

1° Mateo Bearzi

2° Martín Perotti

3° Máximo Cáceres

8° Tomás Brazao



CATEGORIA MX3A

1° Norberto Debernardi

2° Alejo Pires

3° Pablo Frigerio



Fuente: