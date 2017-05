El Patagónico | Deportes | MOTOCICLISMO - 09 mayo 2017 Alejo Pires volvió al Argentino y subió al podio en San Martín de los Andes Los pilotos de Comodoro Rivadavia fueron protagonistas durante la 3ª fecha a nivel nacional. Alejo quedó segundo en la categoría MX3 A, mientras que Tomás Brazao finalizó 6° en la categoría 85cc A , y por la 2da cita del Mini Cross, Tomás Carbajal quedó 4° a un paso del podio.

El último fin de semana se disputó en San Martín de los Andes la 3ª fecha del Argentino de motocross con la presencia de tres pilotos de Comodoro Rivadavia. Con un clima inestable, y con llovizna durante los primeros ensayos, se brindó un buen espectáculo con la participación de pilotos foráneos.

Del terceto chubutense, la reaparición de Alejo Pires que venía de ganar a nivel local la 2ª fecha del MX Patagonia, fue lo destacado del fin de mes. El piloto del MTS Husqvarna, regresó haciendo podio, y con buenos parciales. "La primera manga la gané. Largué segundo, agarré la punta y pude hacer una buena diferencia. Se largó a llover en plena manga. En la última vuelta me caí pero como había sacado buena diferencia pude llegar primero igual. En la segunda manga largamos con mucha lluvia. Largué tercero y en la segunda vuelta me caí en una parte muy rápida. Ahí quedé décimo más o menos. Remonté al tercer lugar y en la última vuelta me volví a caer. La pista estaba muy rota y traicionera. Me levanté y llegué 6º. Por puntos, quedé segundo en la general", explicó Alejo al sitio especializado El Podio Sur.

A su vez, el radatilense Tomás Brazao compitió en la categoría 85cc donde logró un 6° puesto que le permite seguir sumando experiencia a nivel nacional, luego de correr en el campeonato del MX del Norte.

Durante el fin de semana se presentó también el Minicross Argentino, compartiendo escenario con el MX. Tomás Carbajal, bajo la estructura del MTS Husqvarna, fue el representante de la capital petrolera y quedó a un paso del podio.

El sábado se ubicó 5º en la tanda de pruebas en categoría 65cc y en la manga del sábado, quedó en la tercera posición. Al día siguiente se ubicó en el 5º lugar, pero fue protagonista y por momentos se metió en la segunda colocación. Fue un fin de semana que sirvió para sumar experiencia en un trazado complicado por la lluvia, pero en líneas generales fue positivo el fin de semana par Tomás Carbajal, que terminó a un paso del podio, en la cuarta ubicación.



PANORAMA



CAMPEONATO ARGENTINO

Motocross - 3º Fecha

85cc "A"

1° Máximo Cáceres (Burzaco -Bs. As.)

2° Esteban Presser (Esperanza-Santa Fe)

3° Martín Perotti (Esquina- Corrientes)

6° Tomás Brazao (Comodoro Rivadavia)



85cc "B"

1° Benjamín Garib (Santiago- Chile).

2° Felipe Vílchez (Río III- Córdoba).

3° Rodolfo Scaglioni (La Rioja).



Mx3 "A"

1° Gastón Barreyra (La Plata).

2° Alejo Pires (Rada Tilly).

3° Marcelo Sánchez (Carlos Paz- Córdoba).



Mx3 "B"

1° Estanislao Salanaueva (Necochea- Bs. As.).

2° Julio Quiroga (Gral. Alvear - Mendoza).

3° José Luis González.



Mx2 "A"

1° Nahuel Kriger (Neuquén)

2° Bernardo Blanco (Villa María- Córdoba)

3° Víctor Garrido (Plottier- Neuquén)



Mx2 "B"

1° Gonzalo Díaz Vélez (Yerba buena- Tucumán)

2° Ramiro López (La Falda- Córdoba)

3° Luciano Righi (Lujan de Cuyo- Mendoza)



Mx1

1° Marco Shmit (Neuquén)

2° Juan Pablo Luzardi (Bariloche)

3° Joaquín Poli (San Genaro - Santa Fe)



MINICROSS - 2º FECHA

65cc

1° Benjamín Pascual (Villa Dolores- Córdoba)

2° Julián Garrido (Campana- Bs. As.)

3° Rodrigo Gonzalez (Rawson- San Juan)

4° Tomás Carbajal (Comodoro Rivadavia)

5° Francesco Zilioli (Ceballos- Córdoba)

Fuente: