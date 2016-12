Alertan por la "paralización" de las pymes mineras de las pymes mineras

La discusión sobre el proyecto opositor del impuesto a las Ganancias que restablece las retenciones a la minería para financiar la rebaja del tributo, despertó un debate paralelo respecto a la actualidad que atraviesa la industria minera.

La quita de las retenciones a las mineras fue una de las primeras medidas tomadas por el presidente Mauricio Macri. Sin embargo, a casi un año del beneficio que auguraba tiempos de bonanza para el sector, el universo de las pymes proveedoras de las mineras atraviesa una realidad bastante compleja.

La Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CASEMI) sostiene que en lo que va del año las pymes que trabajan con la minería suman 3.500 despidos y suspensiones, con empresas paralizadas ante un contexto adverso que incluye apertura de importaciones, alza de los costos y una creciente carga impositiva, lo que impacta de lleno en la competitividad.

En un comunicado, CASEMI asegura que en la práctica esa resolución se encuentra "congelada" y afirma que "ergo no interesan las pymes locales y se utilizan como estribillo de música 'economías regionales' o 'Licencia social' que no reflejan la realidad". En ese sentido, fuentes consultadas por ámbito.com explicaron que "la Secretaría de Minería es la responsable de hacer cumplir lo establecido por la resolución 13/2012, pero si no fijan ese rumbo queda inactiva".

Desde el sector minero explicaron que la Mesa de homologación y sustitución de importaciones que funcionaba en tiempos del gobierno anterior "tuvo efectos positivos" aunque también reconocen que "en algunos casos a las mineras se las obligaba a comprar a proveedores locales y eso tampoco está bien". En las pymes proveedores explican que "lo importante es crear condiciones de competitividad que les permitan a las empresas pujar de igual a igual con los productos importados".

CASEMI sostiene que "celebra el fuerte apoyo del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, al sector Minero", no obstante afirma que "vemos con gran preocupación la falta de políticas sectoriales concretas".

Al respecto, la cámara que nuclea a los proveedores locales indica que presentó ante la Secretaría de Minería detallados informes sobre la situación de las pymes y asegura que las respuestas "siempre fueron las mismas, nada".