Alexander Payne quiere filmar un cuento de Julio Cortázar con actores argentinos

"Todavía no sé qué me gustaría filmar. En mi lista está la adaptación de una historia corta de Cortázar. Pero no he decidido todavía si será lo próximo o cuándo. Hay un cuento en particular de Cortázar que me encanta", dijo el realizador en declaraciones a EFE.

"Me gustaría hacerlo con actores argentinos. No sé quién porque todavía no se ha escrito el guión. Ya veremos", concluyó sin revelar nada más.

Payne se encuentra en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con "Downsizing", protagonizada por Matt Damon.

A su vez, el director de "Entre Copas", "Nebraska", "Los descendientes" y "Las confesiones del Señor Schmidt" afirmó que le gustaría rodarlo en español.

"Sí. Me gustaría hacer filmes en español y en griego. Soy griego y mi mujer es griega y finalmente mi griego está mejorando. Y en tres semanas mi esposa dará a luz en Grecia", reveló.

Payne estudió en la Universidad Stanford de California historia y literatura de España y Latinoamérica, y posteriormente pasó un año en la Universidad de Salamanca (España) y otro en Medellín (Colombia).