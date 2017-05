Alfredo Casero, preocupado por su salud: "Estoy pasándola mal"

Alfredo Casero está internado hace más de un mes luego de someterse a un bypass gástrico. En medio de rumores y preocupación, habló en su programa de radio y dejó en claro que está atravesando un momento delicado.

"Me despido, mil perdones pero no puedo más, no quiero dar pena ni darle alegría a los que esperan mi deceso. Hace treinta y pico de días que estoy internado. Hoy me tienen que volver a operar. Estoy diciendo cosas terribles porque como me voy a morir, me chupa un huevo", afirmó.

"Me voy a acostar porque estoy pasándola mal y la verdad es que me doy cuenta de que todas estas porquerías que pasan me están haciendo cada vez peor", continuó.

Más detalles en RatingCero.com