Algunas escuelas de Comodoro van a cumplir un mes sin clases

En la sesión del jueves, el presidente del bloque de la Alianza Cambiemos, Eduardo Conde, se refirió a la realidad educativa que atraviesa la ciudad de Comodoro Rivadavia. Mostró su preocupación porque no se podrá cumplir con el calendario escolar, en virtud de la pérdida de clases por el temporal y ahora por una medida de fuerza.

"El Ministerio de Educación manifestó en su momento que se iba a recuperar el tiempo de actividad escolar perdido por el temporal en

Comodoro y por otras razones también vinculadas con algunas medidas de fuerza. El Gobierno había comprometido un periodo de actividad escolar dentro del régimen nacional pero no hemos tenido respuesta que esto se efectivizará", comenzó diciendo el abogado comodorense.

Afirmó que "la situación escolar en Comodoro, dejando atrás el temporal, es complicada porque ahora se suma el paro de los auxiliares

docentes. Según información del Gobierno, hay una treintena de establecimientos sin clases pero hay fuentes que aseguran que son 47 las escuelas afectadas".

En este sentido, explicó que se trata de personal administrativo, de portería, cocina y maestranza.





PAGAR PARA TRABAJAR

"En Comodoro hay 280 personas que desarrollan esta importante actividad como monotributistas. El ingreso es de alrededor $8.500. Si a eso le deducimos el costo final que tiene la condición de monotributistas, no les queda en el bolsillo más de $6.000".

Sostuvo Conde que el Gobierno Provincial se comprometió a regularizar la situación laboral de los trabajadores. "En su momento se habló de incorporar a planta permanente a 80 monotributistas; luego el compromiso se redujo a 25; después vino el temporal en la ciudad y es al día de hoy que no se resolvió el tema. Por ello el personal auxiliar docente hace un mes que está con retención de servicios, tanto los de planta permanente como los monotribustistas", declaró.

"La semana pasada estuvo en la ciudad petrolera el ministro Coordinador de Gabinete junto al vicegobernador, y manifestaron que

esto se iba a resolver rápidamente, siendo una alternativa la apertura de paritarias para resolver la precarización laboral, sumado al tema salarial. La vinculación por una locación de servicios es una situación absolutamente absurda en el contexto de la tarea educativa", aseveró el presidente de la bancada de Cambiemos en plena sesión.

"El tema es que en Comodoro desde el 14 de agosto hay una retención de servicios y esperamos que en estos días haya una solución porque los padres de los chicos ya están tomando medidas al respecto. En una noticia periodística se indica que algunos padres han ido al Ministerio Público Fiscal a fin de que se regularice la actividad escolar", comentó.

Recalcó que "en casi 50 establecimientos educativos hace un mes que no hay clases. No es un tema menor. Hay un gobierno que no le da solución a estas cosas. No sabemos si se recuperarán los días perdidos y tampoco qué pasará con este conjunto de trabajadores que están fuera del sistema. Si esto no se resuelve en lo inmediato, deberemos recurrir a la interpelación de los funcionarios de gobierno para que den las explicaciones correspondientes".