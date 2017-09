Algunos cuarteles de bomberos podrían cerrar

Los directivos solicitaron que "le den urgente tratamiento al proyecto por la especial situación financiera que atraviesan las 27 instituciones servidoras públicas y sin fines de lucro que integran la Federación Provincial, por lo que hoy se encuentran representadas conforme los alcances de la Ley Provincial XIX N° 16".En diálogo con la diputada de la Alianza Cambiemos, Jacqueline Caminoa, los directivos de la Federación plantearon el drama que atraviesan algunos cuarteles, en el sentido que "se encuentran analizando la posibilidad de cerrar sus puertas por falta de los recursos mínimos necesarios para mantener activo el servicio, y eso es algo que como Federación no podemos permitir, sobre todo porque consideramos que la comunidad necesita en cada punto de nuestro territorio de la noble labor que vienen desarrollando con sacrificio, abnegación y valor cada bombero"."Sabrán los señores diputados que más allá de considerar que nuestros servicios son voluntarios, deben considerar que existen innumerables costos de mantenimiento y sostenimiento del servicio, el que por los equipamientos es absolutamente oneroso. Ello porque es obligación cumplimentar con normas legales vigentes en cuanto a la protección con la que deben contar los bomberos , sin mencionar los materiales que deben adquirir, como los equipos, herramientas, móviles y todo lo que hace a la prestación de un servicio eficiente", se expuso ilustrativamente."Este proyecto de ley apunta a poder brindar un servicio óptimo, con mejores recursos financieros, pero con las garantías de calidad y eficiencia que la población chubutense merece", puntualizaron."NO SE DEPOSITAN LOS SUBSIDIOS"Los directivos de la Federación Bomberil plantearon críticamente que "al día de hoy nuestra realidad es clara, pero oscura al mismo tiempo, ya que contamos con una ley provincial "vigente" pero que no se cumple, por lo que podemos afirmar que no tenemos una normativa que nos ampare de las fluctuaciones del Ejecutivo, y esto lo afirmamos porque no se depositan los subsidios previstos por la ley, alegando distintas situaciones irregulares desde un punto de vista administrativo, pero sin embargo a aquellas asociaciones que están al día tampoco se les deposita nada"."Es por ello que exhortamos a los diputados el urgente tratamiento del proyecto presentado, y así evitemos entre todos que empiecen a cerrar cuarteles de bomberos en las comunidades que más los necesitan", manifestaron los directivos en su visita al Poder Legislativo.