Algunos de los trabajadores de Guilford todavía no recibieron el aporte de Nación

Unos 38 agentes de Guilford seguían esperando ayer la acreditación en sus cuentas del aporte de Nación de 10.000 pesos correspondientes a noviembre y diciembre, con el que pensaban afrontar las fiestas y comenzar 2017.El secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil (AOT), Leonardo Moras, indicó a El Patagónico que el gremio ya hizo el reclamo o las solicitudes correspondientes, pero lamentó que, hasta el momento, "el problema administrativo, o lo que sea que haya pasado, no pudo solucionarse".Moras también comentó que la AOT gestionó la solución del problema ante el secretario de Trabajo de la provincia, Marcial Paz, que "se está ocupando del tema. El problema es que se vienen las fiestas, y estos compañeros todavía no cobraron", lamentó.La esperanza que tienen los trabajadores es que el aporte aparezca depositado hoy en las cuentas pero, en confianza, consideran que si esto ocurre será un "verdadero milagro de Navidad".Respecto a la solución general del problema, ante una empresa que ya anunció su abandono de la producción y de la planta de Kilómetro 8, la misma todavía está en compás de espera porque los gremios no tomaron posición oficial sobre la propuesta acercada por Guilford.Tal como informó El Patagónico, el escrito que la textil giró al abogado Jorge Echelini –representante legal de los trabajadores- está siendo analizado a fondo, pero en reglas generales consiste en la cesión a los empleados de la planta de Kilómetro 8, las maquinarias, vehículos y otros bienes.Por otro lado, como se aclaró tanto desde los gremios como el abogado, los dos sindicatos involucrados –en otro es SETIA- pueden dar una autorización o rechazo como institución, pero luego será cada uno de los 270 agentes quien definirá si acepta renunciar a las indemnizaciones por este acuerdo o si en su defecto avanza en el reclamo judicial de la misma y las quincenas adeudadas.