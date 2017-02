Alicia Kirchner aclaró que las fiestas populares fueron financiadas por el CFI

El Gobierno de Santa Cruz , a través de la Secretaría de Turismo, amplió detalles del financiamiento otorgado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para la provincia y que generó polémica en algunos medios porteños, y dentro de la oposición política que sigue su agenda.En ese sentido la responsable de la cartera turística provincial, Laura Santiago, explicó: “en este comienzo de año, la gobernadora Alicia Kirchner ha podido entregar aportes a distintas fiestas provinciales, con relevancia nacional y con gran convocatoria, y que sin dudas reactivan al sector turístico, y por ende a las economías locales por las propias demandas de los visitantes que asisten tanto en hotelería, como en gastronomía, transporte o para el pequeño comerciante, sin contar que cada municipio -que es desde donde surge el pedido de financiamiento- lo espera como un momento de gran disfrute para cada uno de sus pobladores”.“En lo que va de este 2017, desde el Consejo Federal de Inversiones, previo a la autorización de la gobernadora, se ha otorgado financiamiento a ciudades como Los Antiguos, Puerto Santa Cruz y a El Calafate para colaborar con estas celebraciones, a partir de fondos no reintegrables que no provienen de ingresos del Tesoro provincial, ni pueden ser destinados a la atención de servicios básicos como la salud, la educación o la seguridad; ni del pago de sueldos en Santa Cruz, sino de un aporte obligatorio que hacen las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, consideró la funcionaria resaltando que “el aporte a las fiestas provinciales no es una erogación del Tesoro provincial".CUENTAS CLARASAsimismo, Santiago subrayó: “estos fondos, que están disponibles para cada provincia, pueden ser destinados a proyectos, ferias, exposiciones, asistencias técnicas, fiestas nacionales o provinciales, estudios, créditos para el sector productivo o el diseño de planes estratégicos, entre otros, como ya se ha hecho en Santa Cruz durante el 2016”.En consecuencia, la secretaria de Turismo aseguró: “la indicación tanto del ministro de la Producción, Leonardo Álvarez, como de la propia gobernadora, es la de utilizar este fondeo con mucha responsabilidad, y cuenta de ello dan los proyectos que –además de las fiestas nacionales que en territorio santacruceño continuaremos apoyando– hemos presentado ante las autoridades del CFI para su ejecución, como la plataforma de virtualización de servicios turísticos, el sistema de datos biométricos para el Sistema Previsional de Santa Cruz, los estudios de planificación estratégica urbana para distintas localidades o la elaboración de un plan estratégico de desarrollo e innovación productiva para Santa Cruz, entre tantos otros”.La funcionaria también destacó la preocupación de la gobernadora santacruceña que está abocada a sacar “adelante a Santa Cruz, y creo que aportes no reembolsables como estos, son una alternativa para concretar proyectos que no podríamos financiar con fondos propios”, manifestó.