Alicia Kirchner dijo que la protesta frente a su residencia fue "un ataque planificado"

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, denunció un "ataque planificado" a la residencia oficial local por parte de un grupo de manifestantes, en momentos en que estaba en el lugar la expresidente Cristina de Kirchner y advirtió que "quieren mi cabeza" para la campaña electoral.

"Éramos cinco mujeres solas con una bebé de 18 meses" en la vivienda, incluida la exjefa de Estado y su nieta, sostuvo la mandataria patagónica al relatar los hechos que se sucedieron durante una protesta que en la noche del pasado viernes se realizó frente a la residencia que ocupa en la ciudad de Río Gallegos.

En declaraciones a Radio 10, la exministra de Desarrollo Social rechazó que haya habido "represión" durante la manifestación que, según precisó, se desarrolló desde las 21 hasta las 3 de esta madrugada.

"Jamás voy a ejercer la represión. Lo que se ha hecho es un ataque y querían entrar a la vivienda. Hacer una marcha, cortar una calle, todo está bien, pero querer entrar a una casa es una barbaridad. Rompieron vidrios y puertas, el cordón de la vereda, rompieron el nicho de gas", subrayó la referente del Frente para la Victoria, quien precisó que "hubo dos personas que fueron atendidas en el hospital".

En ese sentido, insistió en que "querer entrar a la fuerza en una casa ya forma parte de un ataque planificado".

"Quizás recibieron instrucciones de (el consultor ecuatoriano Jaime) Durán Barba y quieren mi cabeza para la campaña electoral. Qué bueno sería para Durán Barba afirmar ´Alicia Kirchner se tuvo que ir de Santa Cruz´ para la campaña nacional" del oficialismo, planteó, al tiempo que se quejó por ser víctima de una presunta "persecución política".

Consultada sobre la visión de la expresidenta ante los incidentes y la situación que atraviesa la provincia patagónica: "Cristina está absolutamente preocupada y se da cuenta muy bien de qué han querido hacer, querían mi cabeza, no tengan ninguna duda. Siempre están hostigando lo que fue el proyecto nacional".

Asimismo, Alicia Kirchner reclamó al Gobierno nacional que le apruebe la posibilidad de emitir deuda por 350 millones de dólares y así sortear la situación provincial, a la que definió como "en estado crítico".

"Tengo un déficit de 6.713 millones de pesos. Esta situación la conoce el Gobierno nacional. Yo necesito ayuda, es más estoy con el trámite de un bono que espero que pueda salir en 50 días. Vamos a salir, pero también necesito el apoyo de la Nación. Casi todas las provincias pudieron endeudarse, yo todavía no", se quejó Alicia Kirchner.

Y finalizó: "Cómo no voy a estar desesperada o preocupada, porque realmente siento la necesidad de la gente, no es que no la siento. Me coloco al lado de mi pueblo".