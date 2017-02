Alicia Kirchner entregó aporte para financiar la Fiesta del Lago

Caleta Olivia (agencia)

El jefe comunal agradeció a la gobernadora y a su equipo de trabajo haber intercedido ante el CFI para obtener la asistencia financiera que otorga ese organismo nacional que también tiene representación de todas las provincias.

Asimismo, el acto formal celebrado en la comuna calafateña contó con la presencia de los ministros de Gobierno y de la Producción, Fernando Basanta y Leonardo Álvarez; de la secretaria de Turismo, Laura Santiago; del diputado provincial Matías Bezzi y de la presidente del Concejo Deliberante, Ana María Ianni, entre otras autoridades.

Vale recordar que con este festejo que ya ha comenzado a desarrollarse con actividades preliminares, se conmemora el bautismo del Lago Argentino, realizado por el perito Francisco Pascasio Moreno el 15 de febrero de 1877 y que es uno de los eventos más importantes de la provincia de Santa Cruz.

Históricamente, la fiesta convoca a gran cantidad de visitantes de todo el país y también del sur de Chile, generando un gran movimiento turístico para la localidad de El Calafate.

Al hacer uso de la palabra, el intendente Belloni instó a "estar cada vez más unidos por el bienestar de la gente", en clara referencia a las políticas del gobierno nacional que está aplicando medidas de ajuste que perjudican a la región patagónica y de manera particular a Santa Cruz y El Calafate.

No obstante, procuró transmitir tranquilidad al señalar que "el pueblo no debe preocuparse. Nos estamos ocupando para no volver a ser la periferia de la Patria".





CRITICAS PARA MACRI Y PERALTA

Por su parte, la mandataria provincial destacó que el aporte que proviene del CFI posibilitará colaborar con una de las fiestas más importantes que se celebran en la provincia.

Al mismo tiempo, sostuvo que "es un orgullo que un proyecto aprobado tenga que ver con ayudar a la cultura y a lo social de nuestra gente porque esta fiesta tiene que ver con nuestra idiosincrasia".

Por otra parte, puso en valor la tarea diaria que llevan adelante todos los integrantes de su equipo para salir adelante "con lo nuestro", en una economía nacional que ha visto caer en Santa Cruz la actividad económica en un 10%.

En ese sentido criticó a la gestión macrista dado que hoy "estamos en un país que cambió la mirada, donde el eje ha dejado de ser la gente". Tampoco tuvo contemplación con quien la antecedió en la gestión, Daniel Peralta, aunque no lo nombró expresamente. Pero ello quedó en claro cuando dijo que "venimos de años en los cuales lamentablemente no se gestionó en función del futuro y no hubo responsabilidad con el gasto".

"Ahora –apuntó- estamos administrando la provincia con recursos escasos. Quisiera que fuera diferente, pero es la realidad. Todos deben saber que estamos trabajando en buscar alternativas para el financiamiento y que vamos a pagar porque nuestra prioridad son los trabajadores y sostener el empleo".

Finalmente, hizo una convocatoria a todos los sectores para "encontrar soluciones replanteando en conjunto las alternativas posibles" y para tal fin remarcó que personalmente "voy a ser la prenda de unidad de todos y todas".