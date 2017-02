Alicia Kirchner entregó viviendas

En su encuentro con la comunidad de Jaramillo y Fitz Roy, la primera mandataria santacruceña señaló que se están haciendo obras en un momento con muchas complicaciones. En ese sentido, Alicia Kirchner agregó que las complejidades se pueden tomar de dos maneras. "Se puede decir que no se puede hacer nada o entre todos asumir el esfuerzo para construir y crecer", recalcó.Además sostuvo que su gestión se cimenta sobre construir. "Construir viviendas. Construir obras que tengan que ver con los servicios, pero entre todos construir los santacruceños la integración y la solidaridad", aseveró.En otra parte de su alocución a los presentes, Alicia Kirchner manifestó que cuando recorre algunos barrios y localidades siente que se perdió la integración y solidaridad. "Siento que es necesario que todos estamos en la misma nave, no importa el color político. Lo que importa es Santa Cruz y los santacruceños. Ese es un gran desafío. En Santa Cruz no hay pueblos chicos ni grandes", reflexionó.Finalmente, la gobernadora instó a transformar las realidades y "a organizarnos para construir" desde el lugar que ocupa cada uno. "Necesito el coraje de todos los santacruceños porque donde se pone el alma, el corazón y las convicciones las realidades se transforman" afirmó Alicia Kirchner. "Créanme que construyendo y trabajando sacamos a esta provincia adelante", concluyó.Acompañaron a primera mandataria los ministros de Desarrollo Social, Paola Vessvessian y de la Producción, Comercio e Industria, Leonardo Álvarez; el presidente del IDUV, Pablo Grasso, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Javier De Urquiza, de Vialidad Provincial, Franvisco Anglesio, de Distrigas, Fernando Cotillo y el de Servicios Públicos, Lucio Tamburo, entre otros miembros del Gabinete Provincial y Municipal.