Alicia Kirchner le pidió al ministro Frigerio que Nación acelere la asistencia financiera

Caleta Olivia (agencia)El encuentro realizado el miércoles también contó con la presencia del vicegobernador Pablo González; el secretario de Interior de la Nación, Sebastián García De Luca; el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli, y el ministro de Economía de Santa Cruz , Juan Donnini.Esta fue la primera de una serie de reuniones acordadas oportunamente a fin de debatir el plan fiscal que propuso el gobierno provincial y las condiciones que fijará el gobierno central para acceder al requerimiento a través de un crédito que se canalizará por el Banco Nación.Al finalizar la charla, la mandataria dijo a la prensa que estaba muy preocupada por la crisis que afronta su gestión ya que "el trabajador santacruceño necesita cobrar (en tiempo y forma) su sueldo para mantener a su familia".En ese marco reveló que junto al vicegobernador González y el ministro Donnini, "expusimos cuál es nuestra realidad y ellos (los funcionarios nacionales) escucharon atentamente"."Lo que yo pedí –precisó- es una concreción rápida en las reuniones" ya que "el pueblo santacruceño necesita, por la gobernabilidad, que Nación ayude".Remarcó además que "hemos mostrado todas las cuentas, intercambiamos información y nos han pedido más, pero también debo decir que venimos trabajando con mucha seriedad", para resolver la aguda problemática financiera.REUNION CONJEFES COMUNALESPrevio a la citada audiencia, la gobernadora había acudido a la Casa de Santa Cruz donde mantuvo un extenso encuentro con jefes comunales de once localidades de la provincia que habían viajado a la Ciudad Autónoma por diferentes motivos, con los cuales analizó varias problemáticas coyunturales.De la reunión participaron los presidentes de las comisiones de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga; de Jaramillo-Fitz Roy, Ana Urricelqui, y de Koluel Kaike, Margarita Vivar, y los intendentes de Gobernador Gregores, Juan Vázquez; de Piedra Buena, Federico Bodlovic; de El Chaltén, Raúl Andrade; de Puerto Deseado, Gustavo González; de Los Antiguos, Guillermo Mercado; de Perito Moreno, Mauro Casarini; de El Calafate, Javier Belloni; y de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna.Entre los temas abordados figuró la situación de la actividad petrolera, los reembolsos por puertos patagónicos, la posibilidad de apertura al endeudamiento y el vínculo con el gobierno nacional.Respecto al primero de esos temas, Soloaga sostuvo que la situación es preocupante, sobre todo por la decisión que tomó YPF "de no invertir y no cumplir con lo que establecen las actas de compromiso firmadas con Santa Cruz al momento de la ampliación de la prórroga" de concesiones de áreas.En tal sentido sostuvo que "es ahí donde tiene que estar la acción decidida del Estado provincial, del conjunto de las instituciones representativas de la comunidad y de los resortes institucionales de la vida republicana de Santa Cruz".Concretamente se mostró proclive a "establecer una estrategia en conjunto de sostener fuentes de trabajo, la actividad y las inversiones" y a "buscar medidas que nos hagan competitivos, pero sin que esto represente ningún tipo de lesión a los intereses y a los derechos de los trabajadores".Para refrendar sus dichos sostuvo que "el petróleo representa un eje que atraviesa toda la cadena de valor en toda la provincia, que va desde lo económico-financiero hasta la cuestión vinculada con el sector comercial".