Alicia Kirchner pidió a Caputo acelerar préstamo bancario de 250 millones

Caleta Olivia (agencia)El encuentro que se extendió por varios minutos, en el cual se abordaron aspectos de orden administrativo, tuvo lugar al promediar la tarde del miércoles y la mandataria santacruceña estuvo acompañada por su ministro de Economía, Juan Donnini.No se dieron a conocer oficialmente mayores precisiones, pero se sabe que la preocupación del gobierno provincial radica en la necesidad de contar con estos fondos para hacer frente al demorado pago del medio aguinaldo a gran parte de los trabajadores activos y pasivos de la administración pública, teniendo también en cuenta que la citada entidad bancaria aprobó el préstamo hace 45 días.El día anterior a esta reunión, el vicegobernador Pablo González había expresado el malestar por esta demora, señalando que era extraño que no se hubiera producido el primer desembolso a pesar de las conversaciones directas que se mantuvieron tanto con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio (n), como con el presidente del Banco de la Nación, Javier González Fraga."Como consecuencia de estos dimes y diretes burocráticos, decidimos que la gobernadora viajara a Buenos Aires para ver cuáles eran las razones por las cuales se está dificultando el acceso a estos desembolsos y esperamos que la mismas no sean políticas", sostuvo González, revelando además que el Ministerio de la Producción del gobierno central sigue demorando el trámite de habilitación de la Zona Franca de Río Gallegos."MINISTROS PERMEABLES"Al requerírsele que sea más preciso, dijo que si bien hay ministros nacionales que han atendido diversos requerimientos de la provincia, "otros no lo hacen porque son permeables a las presiones que reciben de los actores políticos de Santa Cruz ".Si bien no dio nombres, era evidente que se refería al diputado radical Eduardo Costa, atribuyéndole influencia ante al ministro de la Producción, Francisco Cabrera, "quien parece no tener diez minutos para atender a la gobernadora por el caso de la Zona Franca"."Para mí esto es una prueba de que hay personajes que hacen política en Santa Cruz pero que a la vez tienen intereses económicos que ven perjudicados con la apertura de Zona Franca", puntualizó González.Por otra parte, fue consultado sobre el caso de la compañía petrolera de capitales chinos Sinopec, la cual anunció recientemente que frenará sus inversiones en yacimientos santacruceños.Al respecto, el vicegobernador sostuvo que es evidente que la misma está planificando retirarse, no solo de la Argentina sino también de Brasil y de otros países sudamericanos.Ante este panorama, dejó en claro que el gobierno de Santa Cruz no va a permitir que se pongan en peligro los puestos de trabajo y por ello estará atento a la posible venta de activos de la compañía.