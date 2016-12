El Patagónico | Regionales - 30 diciembre 2016 Alicia Kirchner recibió a representantes de Sinopec y de sindicatos petroleros La gobernadora Alicia Kirchner mantuvo a mediodía de ayer en su despacho un extenso encuentro con autoridades de la operadora de yacimientos Sinopec y representantes de los gremios petroleros, con la finalidad de alcanzar un acuerdo que evite afectar la producción de crudo y garantice los puestos de trabajo.

Caleta Olivia (agencia)



Casi de manera simultánea con lo que acontecía en Río Gallegos, el secretario general del Sindicato Petrolero Santa Cruz que se hallaba en Buenos Aires acudió al Ministerio de Trabajo de la Nación.

Lo hizo acompañado por el vicegobernador Pablo González para mantener una reunión con ejecutivos de Pan American Energy y de empresas contratistas con la misma finalidad.

En la capital santacruceña, la mandataria provincial y miembros de su gabinete escucharon con atención las ponencias de los directivos de Sinopec y de los gremialistas.

Si bien la crisis internacional de los hidrocarburos se acentuó en el curso de los últimos dos años, en Santa Cruz las alarmas más preocupantes se encendieron hace pocas semanas cuando, según señalaron voceros gremiales, Sinopec anunció su intención de poner en práctica un programa de licencias masivas para su personal que se transferiría a sus contratitas a partir del 15 de enero de 2017.

En tal sentido, las máximas autoridades provinciales están procurando que ello no afecte la producción ya que ello incidiría negativamente en la recepción de regalías y, por otro lado, solicitan que cuando finalice el período vacacional los trabajadores continúen manteniendo sus empleos.



QUE LA CRISIS NO SEA MAS GRAVE



Al concluir el encuentro en la Casa de Gobierno, uno de los referentes del Sindicato Petrolero Santa Cruz, Humberto Cares, dijo que el principal objetivo fue apuntalar gestiones para que no se profundice la crisis debido "a la política de ésta (Sinopec) y otras operadoras que pretenden reducir inversiones".

Por otro lado, agregó que la propuesta de esta conducción encabezada por Claudio Vidal sigue siendo firme, cual es que "todos los trabajadores continúen en los yacimientos".

Asimismo, precisó que en Buenos Aires, junto a directivos de PAE, también estaban convocados los representantes de las contratistas Manpetrol, CAM, Omnitronic, Seip y Transpetrol Sur, a quien el gremio les reclamaría procedimientos operativos que no alteren la paz social.

Fuente: