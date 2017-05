El Patagónico | País/Mundo - 11 mayo 2017 Alimentos y bebidas lideran el ranking de los sectores productivos más competitivos

Alimentos, bebidas, insumos básicos, farmacéutica y productos de petróleo son los sectores más competitivos de acuerdo con un indicador sectorial privado, en tanto que los de peor desempeño son los del calzado, indumentaria, madera, maquinaria de oficina y autopartes.

“El buen posicionamiento de aquellos con mejor performance se explica en gran medida por factores de carácter sectorial, ya sea relativos al capital y el trabajo, el acceso a los insumos y las materias primas o bien, por la estructura particular de la industria”, explicó el trabajo difundido esta tarde.

La consultora Abeceb elaboró el ranking 2017 de Competitividad Sectorial de la Argentina, el que mapea el desempeño competitivo de 22 sectores manufactureros.

De acuerdo al relevamiento, alimentos, bebidas, insumos básicos, farmacéutica y productos de petróleo son los top five del ranking 2017, mientras que calzado, indumentaria, madera, maquinaria de oficina y autopartes encabezan la lista de los menos competitivos.

El informe planteó que, en cambio, los aspectos sistémicos, “como el ambiente macroeconómico, el marco regulatorio e institucional, la estructura de base y aquellos relativos a la innovación, no contribuyen positivamente”.

El trabajo también analizó que “a un año y medio de la actual gestión, se advierten avances orientados principalmente en administrar las fortalezas sectoriales para aprovechar las potencialidades existentes”, pero destaca que “subsisten desafíos, especialmente en el plano sistémico”.

El sector alimentos se destaca como el más competitivo del país, en base a su mercado interno y una gran inserción internacional de sus productos signada por la elevada diversificación de sus destinos, y la ventaja comparativa en recursos naturales juega un rol preponderante para explicar su desempeño.

En el otro extremo del ranking, los rubros calzado e indumentaria resultan los menos competitivos, dando cuenta de deficiencias en materia de informalidad y productividad, así como en indicadores de capacitación de personal, inversiones y acceso al financiamiento.



