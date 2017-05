Allanan camino para iniciar la construcción de las represas

Caleta Olivia (agencia)Convocada por la Secretaría de Medio Ambiente está previsto que hoy se lleve a cabo en Puerto Santa Cruz la primera de las audiencias públicas para analizar los16 estudios de impacto ambiental complementarios encomendados a la UTE que se adjudicó las obras, conformada por las argentinas Electroingeniería e Hidrocuyo y la china Gezhouba, aunque un fallo judicial pone en duda su realización.La segunda debe ser convocada a nivel nacional por el Congreso para dar cumplimiento a la resolución de la Corte Suprema.Vale recordar que el inicio de las obras civiles (no así la construcción de obradores y caminos de accesos) estaba frenado porque el 21 de diciembre de 2016 el máximo organismo de justicia hizo lugar al recurso de amparo presentado por una ONG ambientalista bajo el argumento que las represas podrían alterar el ecosistema de los glaciares cordilleranos.Antes de ello, apenas asumió funciones, el macrismo, a través del ministro de Energía, Juan José Aranguren, puso reparos al proyecto original y estableció modificaciones con el grupo empresario.Esto hizo que el gobierno chino presionara al argentino condicionado inversiones para otros proyectos si es que Argentina no avalaba la construcción de las represas.El Patagónico dedujo que a Macri no le quedaba otra opción y por lo tanto iba quedar allanado el camino para ejecutar el mega emprendimiento, decisión que finalmente se concretará en poco días más cuando arribe a Beijing y se entreviste con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, viaje que inicialmente se había anunciado para el 5 de mayo."PUNTO DE CONVERGENCIA"En declaraciones a medios periodísticos, el embajador Guelar estimo que en sesenta días podrían iniciarse las obras ya que existe un "punto de convergencia" entre Argentina y China para que el acuerdo firmado en la gestión de Cristina Kirchner se termine de cristalizar.Vale señalar que el aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz con las represas "Presidente Néstor Kirchner" y "Gobernador Jorge Cepernic", junto con la construcción de centrales nucleares, es uno de los temas centrales de la visita que hará Mauricio Macri al país asiático.A respecto, el diplomático precisó que "China ha ratificado que no pretende ninguna otra cosa más que la aplicación de la ley argentina", y se mostró optimista por los informes de impacto ambiental que se requerían para habilitarían la construcción.Por otra parte pudo saberse que el informe confeccionado por el Ministerio de Medio Amiente, a cargo de Sergio Bergman, precisa que "no hay impedimento alguno en avanzar" en las obras de las represasNo obstante, se exige que a futuro se deberá seguir profundizando en "mayores medidas de mitigación y compensación" de las ya planteadas en el estudio ambiental que el 31 de marzo pasado la UTE presentó en Santa Cruz.Este informe, según dio cuenta en su edición de la víspera el diario La Opinión Austral, estaría basado en tres ejes fundamentales: el caudal ecológico, la supervivencia del macá tobiano (ave regional) y de la lamprea.Finalmente, voceros del gobierno nacional señalaron que la segunda audiencia pública que tendrá lugar en el Congreso de la Nación se realizará luego de que Macri retorne de China y que el resultado de la misma se elevará a la Corte Suprema, quien será la que definirá totalmente el panorama.De todas formas, tanto el gobierno nacional como el provincia confían en que ese trámite no demorará más allá de dos meses, por lo que -tal como lo estimó el embajador Guelar-, las obras estarían iniciándose en el mes de julio, aunque los trabajos estarán limitados por la rigurosidad del invierno.