Allanan tres departamentos en torno a la investigación sobre el apuñalado del domingo en las 1008 Viviendas

Si bien no se hallaron evidencias se pudo identificar al sospechoso del ataque.El personal de la Brigada junto a la Seccional Quinta e Infantería allanaron ayer a partir de las 18 tres departamentos de los sectores 1 y 7 del complejo habitacional 1008 Viviendas. En uno de ellos identificaron al supuesto agresor de Eduardo Obregón (20), quien fue apuñalado durante una pelea desatada en el sector 7.El atacante fue identificado con las iniciales K.O., de 16 años. Los dos jóvenes habrían compartido alcohol en medio de una ronda de amigos cuando por razones que se tratan de establecer se inició una discusión en la que el adolescente le clavó el arma blanca en el estómago a Obregón.La profunda herida le perforó los intestinos a la víctima que debió ser hospitalizada de urgencia en el Hospital Regional. El herido fue intervenido quirúrgicamente y ayer seguía su recuperación en forma favorable. El parte médico de ayer aseguró que Obregón se encontraba estable y sin riesgo de vida.A partir de los testimonios y pruebas recolectados, la Fiscalía solicitó las tres órdenes de requisa. Los investigadores policiales fueron en busca del arma blanca y prendas de vestir con manchas de sangre, pero no fueron encontradas, informaron fuentes oficiales.A pesar de ello, el adolescente estaba en uno de los departamentos allanados y fue debidamente identificado por los investigadores. Al no existir orden de detención quedó sujeto a la investigación fiscal que continúa en su contra. Se espera que en las próximas horas sea imputado del delito de homicidio en grado de tentativa.