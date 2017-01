El Patagónico | Policiales | NARCOTRAFICO - 12 enero 2017 Allanaron la celda de Abadie en la alcaidía y secuestraron anotaciones por venta de drogas La Brigada de Drogas Peligrosas de Chubut, por orden de la juez federal Eva Parcio, allanó siete domicilios en Comodoro Rivadavia y uno en Caleta Olivia, donde detuvo a tres hombres y cuatro mujeres por presunta venta de estupefacientes. En una vivienda del Cordón Forestal donde reside quien es considerado el líder de la banda, un hombre con antecedentes por robo de cobre, la policía encontró 17 kilos de marihuana compactados. Mientras, al condenado por homicidio Franco Abadie se le allanó su celda en la alcaidía policial y le secuestraron anotaciones.

Entre el martes a la noche y la madrugada de ayer, la Brigada de Drogas Peligrosas de la Policía de Chubut, a cargo del segundo jefe de la división Andrés Ávila, allanó domicilios en esta ciudad y en Caleta Olivia. Como resultado se secuestraron 19 kilos de drogas, en el marco de una causa por presunta venta de estupefacientes que investiga la juez federal Eva Parcio.

El comisario Claudio Terrón, jefe del área de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut, informó en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia que la investigación se extendió nueve meses y que los allanamientos se realizaron en el Cordón Forestal, La Floresta, Stella Maris, Caleta Olivia y en una celda de la alcaidía policial. Y frente a los resultados que se obtuvieron dijo que "era lo que se esperaba".

"Se efectuó una diligencia de allanamiento a una persona que se encuentra detenida en la alcaidía policial, la cual sería partícipe desde el interior de la alcaidía con esta banda. Simplemente era constatar algún tipo de anotación y demás. La diligencia se efectuó por personal nuestro con la orden del Juzgado. Tiene condena por otros tipos de delitos y hoy se encuentra a disposición también del Juzgado Federal", indicó Terrón que no quiso dar mayores detalles del reo.

"Es partícipe de este grupo de personas, pero hasta tanto quiero ser respetuoso de lo que me piden del Juzgado. Yo estimo que después se podrá conocer la participación que tenía él", indicó el jefe del área, a la vez que aclaró: "hay gente que se acerca a la visita; no quiere decir que exclusivamente vendía droga en la alcaidía".

Según fuentes extraoficiales, el allanamiento en el interior de la alcaidía policial se realizó en la celda de Franco Abadie (26), condenado a nueve años de prisión por el homicidio de Elvio Acuña, ocurrido el 23 de febrero de 2013 en el barrio La Floresta y con penas por fugas tanto en la alcaidía como en la comisaría de Río Mayo.

A Abadie en la celda no le hallaron estupefacientes, pero le secuestraron anotaciones relacionadas con la venta de drogas. A fines del año pasado había sido trasladado a la alcaidía policial de Comodoro Rivadavia desde la comisaría de Sarmiento. El 3 de marzo de 2015 se había fugado de la comisaría de Río Mayo. Antes, el 17 de enero de 2014, intentó fugarse de la alcaidía policial, pero fue detenido al fracturarse un pie luego de haberse tirado de un murallón de seis metros.



17 KILOS EN EL CORDON

De los demás allanamientos la mayor cantidad de droga, 17 kilos de marihuana compactados, fue encontrada en la casa de un hombre que reside en el Cordón Forestal y que a fines de 2014 fue detenido por un cuantioso robo de cobre en baterías de YPF. "Se secuestraron (esos 17 kilos) en la casa de la persona que estaba sindicado como principal sospechoso", dijo Terrón al respecto del mayor hallazgo de droga. "Estaba envuelta, lista para la venta", describió.

La Brigada secuestró también tres vehículos de alta gama, 30 mil pesos de dinero en efectivo, semillas de marihuana y algunos gramos de cocaína. Además incautó una carabina calibre 22 y un revólver calibre 38.

En total son siete las personas detenidas, cuatro de ellas mujeres dedicadas a la venta de los estupefacientes. Todos son de nacionalidad argentina y quedaron a disposición de la juez Eva Parcio que los indagará en las próximas horas.

"Me gustaría agradecer al personal de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia. Lo que se investigó es una pequeña banda que se dedica a la venta, obviamente el menudeo, pero estamos hablando de un porcentaje de 20 kilos. Es una causa bastante importante, que tiene un largo tiempo de duración y un muy buen trabajo de campo de la Brigada de Comodoro que fue reconocido por la doctora Parcio", sostuvo el jefe máximo de Droga de la provincia.

