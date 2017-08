Allanaron tres desarmaderos y secuestraron autopartes y motores de vehículos robados

A partir de una investigación conjunta con el Ministerio Público Fiscal, la División Sustracción Automotores de la Policía de Comodoro Rivadavia allanó ayer dos desarmaderos en Bella Vista Sur y otro en el barrio Juan XXIII, donde encontraron autopartes de vehículos robados o con pedidos de secuestros por hurtos ocurridos desde 2004. En relación a la causa también se allanó una vivienda situada en Kilómetro 17.Según la información a la que tuvo acceso este diario, entre 2016 y lo que va de 2017 en Chubut se han producido 211 robos de vehículos. En ese mismo periodo, en Comodoro Rivadavia se reportan 86 vehículos denunciados como robados que todavía no fueron recuperados.Los investigadores presumen que algunos de esos vehículos y otros procedentes de distintos corredores delictivos del sur del país, habrían sido desguazados en estos desarmaderos clandestinos. Incluso encontraron desguazada una Volkswagen Caddy que había sido robada en Capital Federal.Según trascendió de la investigación que se inició hace tres meses, los operativos se desarrollaron en desarmaderos ubicados en Francisco Behr entre Del Trabajo y Lisandro de la Torre y en La Prensa casi Lisandro de la Torre, ambos del barrio Juan XIII, y otro en un predio de Bella Vista Sur. Algunos de ellos serían propiedad de un hombre apodado "El Gringo". La Fiscalía solicitó que no transcienda la identidad del implicado ya que se está investigando la comisión de delitos federales. En esos sitios encontraron autopartes de vehículos robados en 2004, 2007 y 2016.La fiscal Camila Banfi y el funcionario de fiscalía Ricardo Carreño trabajaron en conjunto con el oficial Sebastián Bevilacqua y solicitaron a la jueza Daniela Arcuri órdenes de allanamientos a esos predios en busca de evidencia a partir de denuncias que llegaron a las seccionales Quinta y Sexta en las que se daba cuenta de que allí se vendían autopartes de vehículos robados.Incluso algunos vecinos que residen cerca de esos predios habían denunciado la contaminación de esos sectores con aceite y componentes de baterías, como así también la contaminación sonora de los trabajos que se realizaban.Los allanamientos se libraron ayer en busca de evidencia de delitos que infrinjan la Ley 25.761 sobre la comercialización de repuestos usados para automotores, y en infracción al decreto 744/2004 que tiende a enfrentar las prácticas delictivas vinculadas con la sustracción de automotores y la presunta infracción al Código Penal en su artículo 289 inciso 3, sobre falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la Ley.En el operativo que fue dirigido por el segundo jefe de Area Drogas Peligrosas y Delitos Especiales de la Policía del Chubut, Adrián Muñoz, y que demandó la participación de efectivos de distintas divisiones de Plantas de Verificaciones de toda la provincia, se secuestraron "cuños" para regrabar motores y autopartes. Mientras que un predio al descubierto del Bella Vista Sur se secuestraron cinco vehículos que tenían pedido de secuestro por hurto de automotor, y tubos de oxígeno, utilizados para "oxicorte", cedulas de motovehículos y documentación de automotores.LAS VENDIAN POR FACEBOOKTambién se allanó una vivienda de Kilómetro 17, donde reside uno de los propietarios de los talleres allanados. Este sospechoso vendía autopartes a través de la red social Facebook."La Fiscalía no solicitó detenciones porque justamente es un delito que comprende varios hechos, la conducta comisiva es de varios hechos entonces tenemos que investigar el encubrimiento de estos delitos y también todo lo que se pueda relevar", afirmó la fiscal Banfi en una conferencia de prensa junto al jefe de Unidad Regional de Policía, Claudio Crettón, al jefe de Operaciones, César Brandt y a otras autoridades policiales.El segundo jefe de Area de Delitos Especiales, Adrián Muñoz, comentó: "se ha detectado muchísimas irregularidades en cuanto a la documentación con respecto a los vehículos que se encontraban en el lugar, motores con su numeración adulterada, chasis con la misma modalidad, cuños que se utilizan para adulterar motores, y una importante cantidad de autopartes"El funcionario fiscal Ricardo Carreño agregó: "nos ha dado un plazo de 48 horas la jueza para cumplir con los allanamientos y secuestro dado que se calculaban en la inspección que había 200 vehículos desguazados, y hay que controlar todas las autopartes".Hasta el cierre de esta edición la policía llevaba contabilizadas 700 autopartes secuestradas."El predio más grande es una cuadra completa sin cerco, donde hay gran cantidad de vehículos desguazados y autopartes, eso desde ya está en infracción a la Ley Nacional", graficó Carreño."¿Por qué somos cautos? porque puede haber delitos de competencia federal porque todo lo que hace a las autopartes es una competencia compartida, tanto provincial como federal. Entonces la idea es avanzar primero con los delitos provinciales y todo lo que veamos que sea de competencia federal lo remitiremos al Juzgado Federal para su investigación", adelanto Banfi que encabeza nuevamente una causa compleja para investigar."La idea del Ministerio Público Fiscal es darle una respuesta a las personas que tuvieron los robos de automotores. que se fueron incrementando y que luego pueden terminar desguazados en este lugar", manifestó la fiscal.