Alquileres: la AFIP pide denunciar a quienes no entreguen factura

Si bien es cierto que muchas veces los propietarios no entregan recibos por el alquiler (no en vano es importante el blanqueo de propiedades que se está verificando) también no menos cierto que el reclamo no era una prioridad del inquilino.

Abad, en la cruzada de que la mayoría de las personas denuncien quienes no entregan tickets o facturas, ofrece su mail para denunciar: aabad@afip.gob.ar. "No solo los miro sino que derivo los temas a un equipo que tiene justamente la función de chequear cada denuncia", dijo Abad al tiempo, que riéndose confesó que casi "no recibe insultos".

La expectativa oficial es que con la posibilidad de deducir se produzcan más normalizaciones de los contratos de alquiler. Cabe señalar que una de las demandas más insistentes de quienes tributaban ganancias era poder deducir el importe del alquiler. Finalmente con la aprobación de la nueva Ley de Ganancias este beneficio está incorporado.

