Alrededor de 70 vecinos presentaron un recurso de amparo por impuestos

Miriam Otero, es una de las 70 vecinas que acudió a la herramienta legal para poder conseguir un resguardo por el incumplimiento de pago de impuestos y en pedido de una reparación económica por los daños causados por el temporal.

Miriam es vecina del barrio Pueyrredón y asegura que su vivienda quedó impactada en la estructura por la presión que generó en la construcción la acumulación de barrio. Con este panorama "llegamos al recurso de amparo por la impotencia de sentir que nadie te presta atención", lamentó en diálogo con Radio Del Mar.

De este modo, la vecina a la vez que valoró el esfuerzo realizado desde todo el país para colaborar en la contingencia, explicó que a su barrio "no llegó nada". "Sentimos la impotencia de que las autoridades no se acercaban y sobre eso creemos que es injusto pagar barrido y limpieza cuando estuvimos dos meses tapados en barro. Incluso, tenemos que pagar el impuesto automotor por autos que tenemos enterrados en el lodo, sin contar el gasto que tenemos que afrontar para recuperarlos y no se nos ha considerado nada", enumeró.

Para afrontar los gastos que requiere la reparación de la vivienda y realizar los trabajos para prevenir futuras inundaciones los vecinos solicitan un resarcimiento económico, consultados por la posibilidad de que el grupo esté entre las dos mil familias que serán beneficiadas por el aporte que realizó el gobierno provincial, la vecina reconoció que aunque fueron relevados una de las exigencias en esos casos es contar con salarios mínimos que puede no ser el caso de los vecinos que presentaron el amparo.

Por otro lado, Otero indicó que al accionar con el recurso de amparo no esperan respuestas solo del municipio. "La Sociedad Cooperativa debería estar colocando en cada vivienda de nuestra zona las válvulas de retorno, porque tenemos casas donde los líquidos cloacales siguen ingresando".