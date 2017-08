Alvar y De Jesús prometen espectáculo por el cinturón Sudamericano de MMA

por Carlos Alvarez

c.alvarez@elpatagonico.net

En un pub ubicado en el bajo de San Martín al 200 se presentó ayer por la tarde el festival de Artes Marciales Mixtas, que se llevará a cabo el domingo desde las 20 en Caleta Olivia. El gimnasio Ingeniero Knudsen recibirá la 33ra edición del Mixed Real Word Fighters donde el comodorense Daniel Alvar protagonizará el combate estelar e irá en busca del título Sudamericano ante Ricardo De Jesús en la categoría hasta 66 kilogramos. Habrá cinco países representados en el festival, y serán diez combates en total.

Además de los dos protagonistas estelares de la velada, estuvo el presidente de la Unión Latinoamericana de Luchadores de Artes Marciales Profesionales (ULLAMP), Gabriel Rodríguez quien brindó detalles, y se mostró con muchas expectativas.

"Vamos a tener diez combates en total, y la pelea estelar la protagonizarán Daniel Alvar con Ricardo De Jesús, pero toda la cartelera promete un buen espectáculo. Además, la pelea que promete mucho es la de Patricia Alujas de Paraguay con Cecilia "la pequeña Hulk" Luján, que tienen muchas condiciones. Una de las dos seguirá avanzando en esto, y en el semifondo tenemos a David Pregely, de Río Turbio con Luciano Ferreira Martins, un luchador de Brasil", adelantó Rodríguez quien estuvo rodeado por los luchadores.

Sobre la pelea estelar de la noche acotó que "los dos están en condiciones de seguir avanzando en su carrera profesional, y en este caso estará en juego el título Sudamericano en la categoría hasta 66 kilogramos". El festival podrá ser visto en todo el mundo a través de una aplicación y del sistema pay per view (PPV), y ayer ya tenía el interés de público de 35 países.

El comodorense Daniel Alvar, con 60 peleas en su haber, y 41 años se mostró con muchas expectativas para el combate del domingo.

"Entrenar es mi vida, no entreno solo para pelear. La última vez fue en Brasil hace dos meses, y de ahí seguí entrenando solo. Para mí es la mejor pelea de mi carrera. Daniel (Alvar) es un peleador muy grande, de experiencia, se habla muy bien de él en Brasil y voy hacer lo mejor. Será una gran pelea", afirmó el luchador del Team Marcelo Barreira.

Por su parte, el comodorense se mostró como buen anfitrión y le dio la bienvenida a su oponente. Daniel Alvar sabe internamente que comienza a utilizar sus últimos cartuchos en el deporte. No tiene pensado el retiro ni mucho menos pero está ante una buena chance de volver a trascender. "Tengo muchas ganas de pelear, estoy muy motivado. Es mi pelea número 60. Las valoro y las tomo de otra manera. Hace un año que no peleaba. Se me cruzó por la cabeza dejar, pero se armó un buen equipo en el gimnasio y tengo amigos que me respaldan. Vengo entrenando muy bien, no pude traer los sparring que quería pero conté con el apoyo de Mario Narváez que estará conmigo el domingo", anticipó.

El luchador de 41 años estuvo acompañado por su pareja y por su hija en el lanzamiento del festival, y remarcó que "llego muy bien, muy motivado. No sé si en mi mejor momento, pero estoy muy bien. Ricardo es un rival muy fuerte, viene de ganar, lo he visto y el seguramente me ha visto a mí, no hay muchos secretos ni nada nuevo. Verlo pelear a él me motivo. Es muy joven, y fuerte. Tiene mucho por delante. Sabemos que ninguno se guardará nada", sentenció.

Alvar hace tres años que viene prometiendo su retiro, pero la verdad no hay fecha asegurada para eso. Lo que si hay es una gran chance de demostrar para qué está a los 41 años con un título Sudamericano en juego, y dejar en claro que está vigente.