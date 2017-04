Amedrentan con un cuchillo a una estudiante y la golpean para robarle

El jueves a las 22:30 una adolescente que salía del turno nocturno de la Escuela 754, en Vélez Sarsfield y Alsina, fue asaltada por un delincuente armado con un cuchillo, junto a un grupo de mujeres que pateó a la víctima en el suelo, pese a que esta no se resistió a entregar su teléfono celular ni su mochila.Ya el miércoles a plena luz del día, en Maipú al 1300, una mujer fue abordada por una joven, que la amenazó con un punzón y la golpeó para arrebatarle sus pertenencias.La zona de Alsina y sus adyacencias se ha tornado insegura en los últimos meses. Tanto padres de estudiantes de los colegios que funcionan en el sector como habitantes de esa barriada reclaman mayor presencia de patrulleros en diferentes horarios.La estudiante fue abordada cuando se encontraba con unos compañeros de clase a la salida de la escuela. El asaltante la amenazó con el arma blanca y le quitó un teléfono Iphone 7 Plus. Mientras, el grupo de mujeres que acompañaba al ladrón golpeó a la víctima para sustraerle una mochila con sus cuadernos y el documento de identidad.La joven, quien sufrió golpes de puño y puntapiés, se recupera de la agresión física, pero tiene temor de regresar a la escuela por la situación que le tocó vivir, comentaron sus familiares.Tras el llamado de sus compañeros, personal policial de la Seccional Primera tomó intervención en el caso y ante la consulta de este diario informó que no hay detenidos.Ya el miércoles a la tarde, a plena luz del día, una mujer de 65 años, fue víctima de un violento robo en Maipú al 1.300, cuando se dirigía a comprar a un kiosco.La víctima fue interceptada en la calle por una joven que la tomó del cabello para arrojarla al suelo y amenazarla con un punzón. Así logró sustraerle la billetera y un teléfono celular.A partir de un llamado telefónico que alertó rápidamente a la policía, fue detenida una sospechosa que reside a pocas cuadras. La joven fue identificada por la Justicia como Macarena Giselle Delgado, de 24 años, quien ya recuperó la libertad.