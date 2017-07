Ameghino logró su primer punto al empatar con Petroquímica 1-1

Florentino Ameghino logró en la tarde de ayer su primer punto en el torneo Inicial 'A' del fútbol de Comodoro Rivadavia. Fue al empatar como visitante 1-1 ante Petroquímica en un partido que dio continuidad a la sexta fecha.

Abrió el marcador Franco Antignir en el primer tiempo para la visita, mientras que Marcos Matus decretó el empate en la etapa complementaria.

El primer tiempo tuvo paridad, aunque fue Petroquímica quien dominó la pelota. El equipo local intentó ser ordenado con la pelota al ras del piso, pero le faltó ser punzante y jugar más cerca de Kevin Flores.

Por su parte, los dirigidos por Orlando Portalau buscaban saltear líneas y hacerle llegar la pelota arriba a Franco Antignir, Sebastián Bonfili o Gonzalo Páez. Con esa fórmula, rápidamente el equipo de Km. 3 se puso arriba en el marcador. En un pase largo por derecha que le llegó limpio a Páez, el delantero desbordó, centró y el arquero local, con la intención de cortar la trayectoria, le terminó dejando la pelota servida a Antignir, que giró y con un remate potente abrió el marcador.

Los del barrio Don Bosco tuvieron oportunidades de igualarlo, aunque los duelos los ganó el arquero visitante. También pudo el CAFA aumentar la diferencia antes de irse a los vestuarios. Sin embargo, la visita se fue al descanso ganando por la mínima (1-0).

Los primeros minutos del complemento fueron parecidos al desarrollo de la etapa inicial, ya que seguía con tenencia de balón el equipo de Edgardo Gordillo, pero sin encontrar las herramientas para lastimar. Y si bien CAFA estaba muy atrás, la defensa era sólida y despejaba todo. Casi lo empata Lasso con un lindo tiro de comba que se fue besando el vértice superior izquierdo del arco, tras una buena asistencia de Darío Salazar, que también tuvo la suya y se la sacó Kevin Flores. A su vez, el local buscó con centros cruzados y ahí los centrales de Ameghino sacaban diferencia por su altura. Promediando la segunda mitad, el juego se hizo friccionado y la visita se metió definitivamente en su campo. A los 32m, una linda jugada por derecha derivó en centro al área de Carlos Pisaya que encontró a Marcos Matus. El volante remató y se la sacó Flores, pero el arquero le dio una chance más con el rebote y ya ahí el eterno jugador "verdolaga" no perdonaría y pondría el empate. El final tuvo más emociones porque el mismo Matus tuvo otra de riesgo que no pudo definir certeramente, como también Gabriel Paredes estuvo cerca de darlo vuelta pero su remate con su pierna menos hábil se fue desviado. El empate terminó no brindándole los puntos que necesitaban ambos para escapar a los puestos de abajo. La fecha se completará el miércoles con los encuentros entre Jorge Newbery–Oeste Junios y Deportivo Roca–Comisión de Actividades Infantiles. Cabe recordar, que el sábado Huracán y Sarmiento no se sacaron diferencia e igualaron en uno.