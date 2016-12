El Patagónico | Deportes - 12 diciembre 2016 Ameghino se llevó por delante a Huracán y se adueñó de la "Copa Comodoro 2016" Con un gol olímpico de Bruno Elorrieta en la primera mitad y los restantes de Quimey Marchesi y Franco Antignir, el conjunto de Orlando Portalau superó al "Globo" 3-0 y festejó en el cierre de la temporada 2016.

El último partido de Primera A se disputó ayer en el estadio municipal con Huracán, campeón del torneo Inicial, y Florentino Ameghino, que se adueñó del torneo Final, donde estuvo en juego la Copa Comodoro. La contundente victoria del CAFA 3-0 no dejó dudas de quien es el campeón del año en la capital del petróleo.

El elenco de Orlando Portalau sacó chapa y fue protagonista desde el pitazo inicial cuando generó al minuto de juego la primera situación de peligro, pero el travesaño le negó el gol a Brian Vega.

El "Globo" no pudo hacer pie y en la mitad de la cancha sobresalió la figura de Jorge Barrera aunque Ameghino encontró espacio por los costados para llegar con mayor facilidad al arco de Andrade. Pasados los cinco minutos, y tras un error de Márquez, Antignir definió cruzado y el arquero del "Globo" sacó la pelota al córner con mucho esfuerzo.

Con el correr de los minutos, Ameghino se adueñó del mediocampo, de la pelota y empezó a llevar peligro al arco de enfrente. Sobre la media hora Andrade volvió a revolcarse para sacar un disparo de Marchant al córner, y de esa pelota parada llegó la apertura del marcador que fue la llave para abrir el camino a la gloria en kilómetro 3.

Elorrieta se tuvo toda la confianza y colocó la pelota en el segundo palo para llenarse la boca de gol, y dedicárselo a su familia que estaba en la platea. Un verdadero golazo olímpico que hacía rato no se vía en Comodoro Rivadavia.

Pero lejos de reaccionar, el "Globo" siguió dubitativo en el terreno de juego. De a poco, Asencio comenzó a ser menos gravitante y Velázquez no generó juego en el conjunto de Márquez.

Antes del descanso, Ameghino pudo haber estirado la ventaja, pero se lo perdió primero Marchant tras un centro de Rivera por la izquierda, y luego el caletense definió sin precisión en un mano a mano con el arquero del "Globo".

Marcelo Márquez buscó variantes en el banco de suplentes para el complemento y puso a Ocampo como marcador central y sacó a Vera en el fondo, mientras que en el mediocampo sacó a Velázquez y mandó a la cancha a Lucas Soto.

Sin embargo, el CAFA siguió concentrado en todas sus líneas, y a los 6m logró la segunda conquista, que también nació de una pelota parada. Elorrieta mandó un tiro libre al punto del penal, la pelota pasó a Folmer y atrás estaba Quimey Marchesi para conectar de cabeza y cruzar la pelota.

A esa altura, el "Globo" no tenía una brújula y se le hizo cuesta arriba generar juego colectivo y mucho más tener profundidad. Fue todo del CAFA que a los 23m puso el 3-0. Marchant le ganó a Márquez, y llegó al fondo para ponerle el centro perfecto a Franco Antignir que anticipó y gritó su gol de cara al cielo con su brazo derecho en alto.

Las ganas del "Globo" no alcanzaron para el descuento, y la impaciencia de sus hinchas por entrar al campo de juego para quedarse con un recuerdo hizo que el encuentro se pare durante 8 minutos cuando se jugaba media hora.

El pitazo final de Raúl Brizuela fue el inicio de los festejos de Florentino Ameghino al convertirse en el mejor de la temporada. Los 16 jugadores y el cuerpo técnico fueron hacia el sector de la tribuna donde estaba su parcialidad, para cantar aplaudir y festejar por el logro. Enfrente, algunos jugadores del "Globo" debieron entregar su indumentaria a un grupo de diez que invadió el campo de juego.

La alegría, los abrazos, y la felicidad fue tricolor en el mediodía comodorense. La entrega de la Copa la realizó Ariel Bordeira y luego de celebrar en el círculo central, Ameghino se trasladó a su campo de juego para seguir con la celebración.



