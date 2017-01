Amenazó a su vecina con un arma de juguete

Un joven se acercó hasta la casa de su vecina del barrio Unión de la ciudad de Trelew, allí la amenazó con un arma y le exigía que le diera cosas.

En medio de las amenazas, un familiar de la mujer logró llamar a la policía y se logró detener al sospechoso, un joven de 20 años, que aparentemente estaba bajo los efectos de la droga.

La denunciante explicó que ante el susto por la situación no se percató que se trataba de un arma de juguete. "Se acercó a la casa, mostró el arma y estaba mal. Primero me pidió un cigarrillo y después me decía que quería materiales", dijo a Radio 3 Cadena Patagonia.

arma trelew juguete.jpg Radio 3 Cadena Patagonia

La policía buscaba anoche encuadrar legalmente lo sucedido, y se espera que el joven pueda recuperar la libertad este viernes, tras la audiencia de control de detención.