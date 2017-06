Amín Contreras fue separado de su cargo

En las últimas semanas el caso del coordinador de Tránsito, Amín Contreras que intentó escapar de un control de policial, alcoholizado y cargando una importante suma de dinero reflotó otros casos que involucraron a funcionarios municipales en contradicción con la ley como los "inspec-chorros", incluso la denuncia que recayó sobre Luis Alberto Moreno, el director de Pavimentación y de la Planta Asfáltica de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia fue imputado por homicidio culposo y esta semana protagonizó un nuevo choque.

Sobre estos episodio, Linares fue consultado esta mañana y en declaraciones difundidas por Radiocracia fue muy claro: "Amin Contreras está separado del cargo y va a ser sumariado como tiene que ser", dijo. No obstante, aclaró que "la plata que se le encontró deberá decirle a la Justicia si es de él o no es de él, la Municipalidad no tiene derecho a preguntarle eso, pero va a ser sancionado", adelantó.

Cabe señalar que la semana pasada el Asesor Letrado del municipio, Miguel Criado Arrieta indicó debía actuar en el caso Fiscalía porque "desde la Asesoría Municipal al ser un coordinador no integra ni la planta permanente de empleados municipales ni la planta de contratados, que se les aplica el estatuto municipal". Frente a estos casos sólo "la Carta Orgánica de la Constitución de la ciudad dispone que a los funcionarios políticos que realizan funciones públicas los remueve el intendente en funciones".

"Nosotros esperamos que actúe la Justicia", indicó hoy Linares por esta causa, advirtió "los inspectores tienen sentencia y van a ser exonerados del municipio porque acá hay un solo mensaje para la sociedad el que no está dentro de las reglas se va, pero hay que entender que toda persona tiene derecho a defensa porque uno esto termina después con juicio como es el caso de la Cooperativa que es muy probable que eso se pierda".