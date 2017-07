El Patagónico | Policiales | PRESUNTAS COIMAS - 05 julio 2017 Ampliaron la imputación a Zúñiga y no podrá acercarse a los testigos La Fiscalía amplió ayer la imputación contra el ex comisario Antonio Zúñiga y otros dos empleados de la Secretaría de Seguridad municipal que trabajaban bajo sus órdenes y pidió la prohibición de acercamiento a los testigos. El delito se calificó como exacciones ilegales en la modalidad de concusión e incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión para Zúñiga, Andrés Velázquez y Víctor Barrientos.

La audiencia de ampliación de imputación contra Antonio Primitivo Zúñiga, Andrés "Maga" Velázquez y Víctor Barrientos se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial una vez que finalizó la audiencia del ex comisario Alejandro Pulley. Si bien se efectuaron de manera separada, todos ellos están investigados en la misma causa.

La fiscal general Camila Banfi, junto al funcionario Cristian Ovalle, describieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que se desarrollaron los hechos que motivaron la calificación de exacciones ilegales (coimas) en la modalidad de concusión en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión, en calidad de coautores para Zúñiga y “Maga” Velázquez, y en calidad de partícipe secundario para Barrientos, quien se encargaba de trasladarlos a los distintos lugares donde se movilizaban y además tenía la custodia de la llave del depósito donde se repartían los objetos que se secuestraban en los procedimientos, según lo destacó la fiscal durante su presentación.

El acto fue presidido por la juez natural de la causa, Daniela Arcuri, mientras que para esta ocasión los tres imputados fueron asistidos por el abogado particular, Guillermo Iglesias.

La parte acusadora también detalló toda la prueba que obra en el legajo e identificó a los testigos que aportará para reforzar la prueba documental, requiriéndose la prohibición de acercamiento de los imputados a los mismos, puesto que se constató una amenaza por parte de Zúñiga hacia uno de ellos, en ocasión de encontrarse ambos, por casualidad, en una estación de servicio.



LA PRUEBA DE LOS EMPLEADOS



A todo esto, se explicó que una parte de la prueba documental surge del legajo 93.312, el cual se abrió a partir de la denuncia que presentó el abogado Sergio Romero, quien asesora a un grupo de trabajadores que fue separado de la Secretaría de Seguridad producto de la interna que surgió en esa cartera con quienes le respondía lealtad a Zúñiga y los que intentaban que la Secretaría cumpliera con la misión por la cual fuera creada y que tenía que ver con la erradicación de lugares donde se ejercía la prostitución y se vendía alcohol de manera clandestina.

En una caja, los empleados guardaron documentación que no era tramitada como se debía en la Secretaría y que provenía de denuncias realizadas, muchas de ellas a través del 0800 de la Municipalidad y que daba cuenta de lugares donde se ejercía la prostitución o se vendía alcohol, las cuales quedaban archivadas por orden de Zúñiga.

De ese grupo de testigos también surge la fecha y hora en la que se presentaron dos mujeres que por entonces eran dueñas de un boliche identificado como “El Duque”, las cuales se acercaron a buscar a Zúñiga y Velázquez para hacerles entrega de una bolsa con 15.000 pesos aduciendo que no habían pasado esa semana a buscar la plata por el local.

En el cúmulo de documentación, la fiscal señaló que existe prueba sobre los actos administrativos que se realizaban para facilitar el ejercicio de la prostitución y se habilitaba mujeres para trabajar sin la debida libreta sanitaria, entre otras irregularidades.

El otro legajo que se incorporó a la investigación es el 71.392, el cual proviene de la Justicia Federal a partir de la declaración de incompetencia de ese fuero, en relación a la investigación que se desarrolló por trata de personas, aunque resultó encuadrada en la figura de facilitación y explotación de la prostitución.

En esta audiencia también se hizo referencia al pedido de prórroga de la investigación, tal como ocurrió en la de Pulley, pero la juez resolvió que la misma se realizará hoy a las 13:30 con la participación de los demás imputados que siguen en proceso, como el ciudadano colombiano Juan Carlos Cuellar Gamboa.

Fuente: