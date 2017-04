Andrés Nocioni: "aún quiero ganar la Euroliga y la Liga, faltan dos meses"

El ex jugador de Chicago Bulls se despidió ayer en el estadio Santiago Benabeu. "Soy una persona agradecida a la Liga Nacional: me permitió concretar el sueño de jugar en Europa", dijo el 'Chapu'. "La Generación Dorada me hizo compartir un equipo con amigos. Y eso no es fácil conseguir", destacó.

Andrés Nocioni, el alero campeón olímpico con el seleccionado argentino que anunció en las últimas horas su retiro de la actividad profesional, advirtió ayer en el estadio Santiago Bernabeu que todavía aspira "a ganar la Euroliga y la Liga (ACB)" de básquetbol de España.

"Ojo que aún quiero ganar la Euroliga y la Liga. Faltan dos meses", avisó el jugador del Real Madrid, de 37 años, al hablar en el Palco de Honor del estadio Bernabeu, flanqueado por los dirigentes más importantes de la institución.

Mediante un comunicado difundido en su muro de la red social Facebook, el santafesino comunicó el lunes que dejará de jugar profesionalmente una vez que la entidad "merengue" concluya sus respectivas temporadas tanto en la Euroliga como en la Liga local.

"Para el jugador que se siente vacío es mucho más fácil despedirse. La verdad que dejé todo", expresó el carismático alero que integró el seleccionado argentino campeón olímpico en Atenas 2004 y medalla de bronce en Beijing 2008.

Nocioni hizo un repaso de los 20 años de carrera y resaltó sentirse "producto de la Liga Nacional" argentina, en donde jugó con la camiseta de Racing (1995-1996), Olimpia de Venado Tuerto (1996-1997), Independiente de General Pico (1997-1999) y Peñarol de Mar del Plata (2011).

"Soy una persona agradecida a la Liga Nacional: me permitió concretar el sueño de jugar en Europa", dijo el "Chapu".

En España, el santafesino vivió buena parte de la gloria deportiva, al conquistar títulos con Tau Cerámica (3) y Real Madrid (8), en diferentes períodos.

Pero, sin lugar a dudas, Nocioni se sintió marcado por todos los ciclos que atravesó en el antes Tau Cerámica, hoy Laboral Baskonia.

"Gracias al Baskonia encontré todo mi carácter. Les agradezco por darme esa madurez", reconoció el ex jugador de Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadelphia Sixers, todos de la NBA.

Emblema e ícono de la denominada Generación Dorada del básquetbol argentino, "Chapu" Nocioni resaltó lo que hacen todos los integrantes de aquel soñado equipo de Atenas, que ganó la final a Italia por 84-69, en agosto de 2004.

"La Generación Dorada me hizo compartir un equipo con amigos. Y eso no es fácil conseguir", apuntó.

"Mucha gente me dijo que tenía que traer algo preparado para decir, pero todo lo que hablo lo hago con el corazón. Confío en él porque es el que me trajo hasta acá. Me puso en este lugar y me hizo pasar por muchos lugares en los que siempre he dejado alguna marca", resumió.

Por su lado, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que el presente es "un día especial para los madridistas, porque sentimos una extraña tristeza, pero también un gran orgullo".

El dirigente puntualizó que el oriundo de Gobernador Gálvez "ha sabido interpretar a la perfección los valores de nuestro club y enseguida supo entender lo que significa nuestro escudo", dijo.

"Nocioni se ha ganado el respeto, la admiración y el cariño de este club y del madridismo. Esta será siempre tu casa. Tu eres una de nuestras leyendas y no lo vamos a olvidar nunca", concluyó Pérez.