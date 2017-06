El Patagónico | Policiales - 24 junio 2017 Andrés "Pitu" Almonacid fue reconocido y seguirá detenido Andrés Alfonso Almonacid fue reconocido ayer durante una rueda de personas. De la medida de prueba participó la víctima de un robo que se produjo el 9 de junio en un domicilio particular al que ingresaron tres violentos delincuentes. A pedido de la Fiscalía se confirmó el mantenimiento de la prisión preventiva por otros dos meses.

La rueda de personas se desarrolló ayer en una sala especial de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y fue presidida por la juez natural de la causa, Raquel Tassello. El Ministerio Público Fiscal fue representado por el funcionario de Fiscalía, Cristian Olazábal, mientras que el imputado fue asistido por la abogada adjunta de la Defensa Pública, Vanesa Vera.

De la medida de prueba participó como testigo una de las víctimas, quien en forma categórica reconoció a Andrés Almonacid (26) como uno de los tres individuos que el 9 de junio ingresaron de manera violenta a su domicilio con fines de robo. El asalto se produjo en un taller de costura de la calle La Pampa al 300, en el barrio 9 de Julio.

Tras ese resultado positivo de la rueda, el funcionario de Fiscalía solicitó la revisión de la medida de coerción que Almonacid viene cumpliendo en la Seccional Segunda. En ese acto se solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva hasta el 12 de octubre, fecha en la que vence el plazo de investigación.

En sus fundamentos el acusador público mencionó las características graves del hecho y recordó que fueron tres personas las que ingresaron al domicilio particular de la víctima portando armas de fuego. También mencionó el grado de intimidación y la violencia desplegada.

El representante de Fiscalía hizo alusión al peligro de fuga por los antecedentes penales de Almonacid y destacó que en caso de recibir una condena, la misma será de cumplimiento efectivo. También indicó el peligro de entorpecimiento tras advertirse que una de las víctimas fue amenazada y todavía resta someter a proceso a otras dos personas.



EL ARGUMENTO DE LA DEFENSA



Mientras, la defensora se opuso al mantenimiento de la medida de coerción y solicitó presentaciones semanales ante la Oficina Judicial. Ello, tras señalar que "el resultado del reconocimiento tiene como antecedente un recorrido fotográfico y que la cicatriz que refirió la víctima que vio a la persona que ingresó a su domicilio, Almonacid no la tiene". No se dan los elementos de convicción para "solicitar una medida tan gravosa como la prisión preventiva y la libertad es la regla en toda persona sometida a proceso", argumentó.

A su turno, la jueza resolvió mantener la prisión preventiva que viene cumpliendo Almonacid, por el término de dos meses.

Hay que recordar que el robo ocurrió el 9 de junio y tres días después se efectuó el control de detención y apertura de la investigación, en la cual se fijó un plazo acotado de detención hasta la audiencia de reconocimiento de personas efectuada ayer.

"Hay una víctima que en forma categórica señaló que Almonacid fue una de las tres personas que ingresaron en su vivienda. Los indicios de coautoría para el imputado se fortalecieron y hay elementos como para tenerlo como probable autor", sostuvo la juez y agregó que "una medida sustitutiva sería insuficiente para proteger la investigación".

