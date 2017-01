El Patagónico | Deportes - 03 enero 2017 "Andújar nunca me manifestó su deseo de irse del club", aseguró la "Brujita"

Juan Sebastián Verón, presidente y nuevamente jugador de Estudiantes, resaltó ayer que el arquero y compañero Mariano Andújar "nunca" le manifestó su "deseo de irse del club" ante una eventual propuesta que le formuló Boca Juniors para sumarlo a sus filas.

En diálogo con el programa radial, 'Closs Continental' (AM 590), la máxima autoridad de la entidad 'albirroja' destacó que el guardavallas es "patrimonio del club y si lo quieren tendrán que venirlo a buscar. Yo hablé con Mariano (Andújar) y nunca me manifestó su deseo de irse del club".

"Hoy en día no hay nada. La primera oferta que nos hicieron llegar (2 millones de dólares) no nos satisfizo para nada. La verdad es esa y por ahora no hay nada", enfatizó la 'Brujita' Verón.

El nuevamente mediocampista del 'Pincha' está practicando en forma aparte en el Country de City Bell, junto a Israel Damonte, en una suerte de adelanto de la pretemporada que comenzará mañana, a las órdenes del técnico Nelson Vivas.

"No puse condiciones para jugar, pero sí me voy a entrenar para jugar. Nunca dejaré de ser jugador. Estoy entrenando muy bien y espero seguir de esa forma", apuntó.

"Estudiantes está bien, tiene todo, no le falta nada. En lo personal estoy entrenándome más que cuando era más joven. Hoy es necesario", puntualizó.

Respecto de las críticas que recibió por su decisión de volver a practicar junto al plantel profesional, Verón manifestó: "Está bueno, a veces, tener enemigos. Lo tomás como un segundo estímulo", desafió.





